ROTUNDO MENTÍS AL MODELO NEOLIBERAL.

(Segunda y última parte)

11) El 8 de diciembre de 2005, gobierno de Vicente Fox Quezada, PRI y PAN reformaron la Ley del Impuesto Sobre la Renta para conceder a las corporaciones económicas y financieras diferir el pago de sus impuestos hasta por el 100% de sus contribuciones. El 22 de marzo del 2007, PRI y PAN modificaron la Ley del ISSSTE afectando a los trabajadores al servicio del Estado con las Cuentas Individuales. 12) El 13 de septiembre del 2007, los mismos legisladores del PRI y PAN aprobaron el IETU y el impuesto del 2 % por depósito en efectivo, que luego subieron a 3 por ciento.

13) El 24 de octubre del 2008, aprobaron la Ley de Petróleos Mexicanos dando lugar a los contratos incentivados para la explotación hasta por 25 años. Siguiendo “la cronología de la ignominia”, mediante acuerdo político entre Felipe Calderón y Peña Nieto, el 20 de octubre de 2009 los diputados del PRI y del PAN aprobaron la Ley de Ingresos aumentando el IVA de 15 a 16% y el ISR de 28 al 30 por ciento. Además, autorizaron los aumentos mensuales a las gasolinas, diésel, gas y electricidad. 14) El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la Presidencia, Peña Nieto firmó, con los partidos PAN, PRI y PRD, el Pacto por México. Dicho pacto estableció profundizar las privatizaciones del sector energético, la educación, seguridad social, las comunicaciones; asimismo reformar las leyes fiscales, hacendarias y laborales (ésta última incluyó la subcontratación (outsourcing) sin prestaciones).

15) El 13 de diciembre de 2012 la Cámara de Diputados y el 20 de diciembre la mayoría de los Senadores, para someter al magisterio y avanzar en la privatización de la educación, aprobaron la “mal llamada Reforma Educativa”. 16) El 18 de octubre del 2012, el Senado aprobó las reformas en materia de telecomunicación favoreciendo a las empresas y agentes preponderantes y no en pro de la ciudadanía; dejaron fuera las radios comunitarias y los derechos de las audiencias. 17) En octubre de 2017, el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley d Telecomunicaciones y Radiodifusión eliminando la facultad de supervisión de la Secretaría de Gobernación en contenidos y cumplimiento de los derechos constitucionales; eliminaron la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la violencia.

18) El 17 de octubre de 2013, los diputados aprobaron la reforma hacendaria, manteniendo privilegios fiscales a las grandes empresas y los bancos. Para más tal reforma fue modificada por Peña Nieto mediante dos decretos del 26 de diciembre de ese mismo año, estableciendo facultades al Ejecutivo para condonar o eximir, total o parcialmente el pago de contribuciones y para conceder subsidios o estímulos fiscales. 19) El 11 de diciembre del 2013, los Senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20 por ciento del potencial petrolero del país y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. La SCJN, demostrando lealtad al Ejecutivo, declaró improcedente la petición de 3 millones de ciudadanos que, apegados al artículo 35 de la Constitución, solicitaron una consulta para recogen la opinión del pueblo sobre tan importante asunto de interés nacional.

El conjunto de reformas del periodo neoliberal en México, producto del pleno entendimiento y la clara unidad entre la clase política y económica empoderada, sirvieron para tolerarse mutuamente, legalizar el despojo de bienes nacionales, atropellar intereses y derechos sociales de la mayoría, fomentar privilegios, desigualdad reflejada en la riqueza multimillonaria de unos cuantos y la pobreza que se extendió a más del 50% de la población. Los desfavorecidos de siempre, sin más, fueron excluidos. Sobre todo, las comunidades indígenas. Ante ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en HACIA UNA ECONOMÍA MORAL, expone no qué piensa hacer sino qué ha hecho en su primer año de gobierno para revertir tanto el lastre como el desastre que heredó y obviamente las metas que aspira alcanzar al término del sexenio. En su empeño denodado, reconoce quiénes están ayudándole y comprende a aquellos que se resisten y obstaculizan sus planes y programas. Pone énfasis en que la Cuarta Transformación es posible y la diferencia es que está lográndose sin derramamiento de sangre; de manera pacífica y hasta soñando una República amorosa y fraterna.

Quien lea el texto con ánimo de enterarse quizás discrepe de algún planteamiento o las medidas en la implementación de la política pública; me sucede en lo personal. Empero, creo que lo importante es el fondo y entender que los cambios, se resienten, aunque sean para bien. Por el contrario, quienes lean el libro de AMLO con predisposición para criticar (de por sí lo critican por todo), sin duda van a encontrar mucha más tela de donde cortar. Bueno, ojalá puedan destruir las mentiras que encuentren y decidan exhibir al autor aprovechando alguna conferencia mañanera; porque él, incluso, ha sugerido que los neoliberales que gobernaron debieran ofrecer una disculpa por todo el daño que causaron. Por el motivo que sea, léalo; no quede con las ganas de saber qué piensa y quiere el primer presidente de México no priista ni panista. Va a ser muy buen pasatiempo y sólo cuesta 200 pesos. (Pues sí, en Iguala, cuesta 210).