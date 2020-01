Punto de vista…

* La “jornada acumulada”

El médico que no entiende de almas no entenderá cuerpos: José Narosky

Hace 7 meses, la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Salud de la Federación, elaboró una minuta para sentar las bases del rumbo y destino que tendrán todos los trabajadores de la jornada acumulada. Hoy, se dicen sorprendidos por el procedimiento, a pesar de que el anuncio se hizo desde el 26 de julio del pasado año.

Los trabajadores de la jornada especial de sábados y domingos, sabían que el 16 de enero de este año, tendrían que buscar su reubicación, sin embargo, a la fecha no lo han hecho y eso generado incertidumbre entre los trabajadores de los centros de salud, como en el "Agustín Batalla", donde existen más de 60 empleados.

La dirigente sindical del sector salud, Beatriz Vélez sabía del procedimiento, como también sabían los trabajadores, curiosamente, justo hoy que tenían una reunión en Iguala, tuvieron que cancelar un acto protocolario para que ella pudiera acudir a la Ciudad de México y hablar sobre el tema que coadyuve en los movimientos.

El ajuste que está en puerta, no pone en riesgo la situación laboral de ninguno de los trabajadores, al menos así, lo manifiesta la subsecretaria del área de finanzas, María del Carmen López Olivares, pero si pone en riesgo a aquellos que trabajan en otras instituciones del mismo sector salud y educativas.

Esa es la situación de fondo, de no ser así, no tendrían inconveniente de que les distribuyeran su tiempo de lunes a viernes y en horarios hábiles, naturalmente pondrá en evidencia la doble, la triple chamba, pero si no hay nada de eso, no habrá preocupación alguna, y seguirán las labores normales como parte de la cotidianidad.

Lo que sí es cierto, es que los trabajadores se encuentran en una encrucijada, principalmente los que gozan de la jornada especial o gozaban de la jornada especial, porque ahora se tienen que acatar a la jornada normal o bien solicitar los cambios a los hospitales, obviamente los que tengan el perfil de médicos y enfermeras, los que no, se quedaran sin espacio. En fin es un simple punto de vista.