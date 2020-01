Rebecca de Alba da condición para revelar secretos de Luis MIguel

México, Enero 17.- Ahora que la segunda temporada de Luis Miguel está más cerca, es inevitable que se quieran conocer todos los pormenores respecto a su vida, por ello la prensa no ha dudado en acercarse a los allegados de El Sol para conocer algunas revelaciones de la vida íntima del cantante.

Es por todos conocida la gran amistad que existió hace algunos años entre Rebecca de Alba y Luis Miguel, por lo que la modelo y conductora siempre es una de las primeras referencias a la hora de querer indagar en el pasado de Micky, sin embargo, la lealtad que tiene la De Alba es aprueba de todo, y recientemente dijo cuál sería la única manera de que ella diera detalles de la vida de su amigo.

Si no me lo solicita directamente él, yo no cuento absolutamente nada”, confesó Rebecca.

“No me han buscado para nada, pero se me hace padrísimo que se vaya a hacer la segunda temporada. Y yo aparecer, no creo, yo no creo que sea tan relevante para salir en la segunda temporada, además yo no tengo ni idea, pero será muy interesante”, añadió la conductora nacida en Zacatecas.

La conductora mencionó que lleva muchos años distanciada de Luis Miguel, aunque en su juventud fueron muy unidos, cuando pasaron mucho tiempo en Acapulco, Guerrero, donde hicieron diversas actividades.

“Cuando regrese al Auditorio Nacional vamos a ver. Si avienta otra rosa me daré cuenta si sí se acuerda de la amistad. Éramos un grupo de amigos que nos la pasábamos padrísimo en Acapulco y fue hace muchos años de deporte y en los que hacíamos cosas de lo más sanas y lo que queríamos era divertirnos”, señaló.

La segunda temporada de la serie de Luis Miguel comenzará a rodarse el próximo febrero en la Ciudad de México, informó Netflix en un comunicado.

En el documento enviado por la compañía de entretenimiento también se informó que Diego Boneta volverá a interpretar al cantante, terminando así con las especulaciones que rodearon al actor en los últimos días, pues se dijo que el papel de “El Sol" estaría ahora en manos de Fernando Colunga.