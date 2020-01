Con una demostración excelsa, Ruffo Figueroa obtiene el título de Juvenil "B"

Iguala, Gro., Enero 14.- El Apertura 2019 de la categoría Juvenil “B” conservó a su rey, ya que en la última cruzada Ruffo Figueroa salió a la cancha para buscar el bicampeonato ante Internacional y con una actuación soberbia se llevó la victoria con goleada de 4-1 ante un rival que perdonó en par de ocasiones y al final lo pagó caro, ya que su rival no lo perdonó.

INTERNACIONAL PERDONA, RUFFO NO

Luego del silbatazo inicial del encuentro la escuadra del Internacinal tuvo un par de llegadas que fueron erradas por sus ofensores, mientras que Ruffo no se desesperó y mantuvo el orden para ir gestando llegadas a la meta rival y tanto buscar, en un tiro de esquina la defensiva de los “rojos” dio rebote, en donde Jesús Mendoza se quedó en los linderos del área para rescatar el esférico y sin pensarlo sacó un punterazo bien colocado que se fue al fondo de las redes.

Tras esta anotación al minuto 15 en favor de los “rufianos” vino el descontrol por parte del Internacional, ya que en una mala salida perdieron la pelota, que fue tomada por Mendoza y con una serie de fintas se fue qutando rivales hasta encarar al meta que salió para intentar cortar la pelota pero fue en vano, ya que la pusieron fuera de su alcance para decretar el 2-0 en 17 minutos de partido.

LIQUIDADOS CON GOLAZO

En el arranque del segundo tiempo llegó un golpe de autoridad por parte de Ruffo Figueroa, ya que en una pelota fuera del área que recibió Esteban Cervantes, éste no lo pensó dos veces y con tiro bien colocado puso el 3-0 con soberbia definición, este tanto les trajo calma y evitó todo intento de rebelión por parte de su rival, el cual parecía haber recargado energías en busca del descuento.

RUFFO, BICAMPEÓN

En el resto del encuentro no hubo mucho y fue hasta el minuto 70 cuando el Internacional por fin logró descontar en el marcador vía Farid Salgado, pero Ruffo no se desacomodó y ya con algunas modificaciones refrescó su medio campo y se dio tiempo para anotar una vez más, Jesús Ramírez al minuto 80 tomó la pelota y mandó un tiro que el meta “rojo” no pudo desviar y se fue al fondo de su portería; luego del 4-1 el silbante central dio el silbatazo final que deja a los dirigidos por Zaid Dirzo como los bicampeones.

CEREMONIA DE PREMIACIÓN

Culminado el encuentro la directiva de la Liga llevó a cabo la premiación, en donde Jesús Mendoza de Ruffo Figueroa se quedó con el campeonato de goleo al haber marcado 24 veces; el tercer lugar fue para el equipo 20 de Noviembre; Internacional recibió su trofeo y medallas de segundo lugar en un acto de caballerosidad de su rival que hizo un pasillo; finalmente jugadores, directiva y cuerpo técnico de Ruffo Figueroa recibió su trofeo y medallas que los deja como los nuevos campeones del Apertura 2019.

ALINEACIONES

Ruffo Figueroa: Fernando Juárez, Emanuel Roque (c), Edson Barajas, Carlos Paredes, Yair Ortega, Andrés Tabares, Joshua Botello, Esteban Cervantes, Carlos Botello, Jared Lugo y Jesús Mendoza. DT Julián Abarca. Auxiliar Zaid Dirzo

Internacional: Luis Jiménez, Edgar Arriaga, Esteban Arce, Bryan Bautista, Jared Lara, Jahir Salgado, Manuel Figueroa (c), Yael Carvajal, Obiel Zamilpa y Fernando Estrada. DT Abraham Alvira. Auxiliar Roberto Jiménez.