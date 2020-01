¿Quiénes se llevarán la preciada estatuilla?

Reconocidos entre los premios más importantes en la industria cinematográfica, actores, actrices, directores y demás implicados en el séptimo arte, todos sueñan con obtener la estatuilla dorada.

Y es que en su versión 92, se consolidan como una de las competencias con mayor trayectoria e historia a nivel mundial. Incluso, han sido susceptibles a apuestas, así es, existen diferentes páginas de apuestas online en México en las que se pueden hacer más que pronósticos de fútbol o tenis, también puede atinar al mejor actor o a la mejor película, entre otras categorías.

La cosa ya no es solo ver películas y dialogar con los amigos sobre las que más le gustaron y las que considera serán las vencedoras, ahora también puede lanzarse al agua con una que otra quiniela.

Todo sin temor, sin levantarse de su silla y con toda la seguridad que la Dirección General de Juegos y Sorteos, ente regulador de esta actividad y que la Secretaría de Gobernación de conformidad han establecido en la ley Federal de Juegos y Sorteos.

Entonces, con la lista fresquita de nominados a los premios Óscar 2020 de la academia, se abre la puja por quiénes serán los afortunados que se llevarán este merecido reconocimiento. Si tiene algunas nociones o un presentimiento de quienes podrían ser los ganadores, aquí le contamos los nominados. ¿Cuáles son los Oscar más deseados? Antes de comenzar con el conteo, luego de los Golden Globe, se comenzó a divisar el panorama de lo que se verá en la ceremonia de entrega que se realizará el 9 de febrero en Los Ángeles.

Sin embargo, en las más de 20 categorías con las que cuenta esta competencia, generalmente, las más esperadas son las secciones de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Director, son las más aclamadas por la audiencia.

Para este año, están entre las películas con más opciones de ganar Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino, que de acuerdo a la crítica, es una obra magistral y favorita en la contienda, seguida muy de cerca del film bélico de época 1917 de Sam Mendes y la surcoreana Parásitos, el drama que mezcla suspenso y humor negro de Bong Joon-ho.

En lo que a Mejor Actor se refiere, Joaquin Phoenix se pone en la delantera, luego de su ovacionada interpretación del Joker del director Todd Phillips. No obstante, este año esta categoría está muy reñida por el exceso de talentos pues Robert De Niro podría estar también entre los favoritos por su protagónico en The Irishman de Martin Scorsese.

Con respecto a la Mejor Actriz, la estadounidense Renée Zellweger está en la mira por su papel como Judy Garland en la película biográfica de esta cantante que fue dirigida por Rupert Goold.

Y para cerrar, el mejor director, se lo disputan nombres conocidos en la escena Martin Scorsese por The Irishman y Sam Mendes por 1917 estarán en un mano a mano por la estatuilla.

Sin más ni menos, estos son los nominados:

Mejor película Le Mans

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejor director Martin Scorsese

Todd Phillips

Sam Mendes

Quentin Tarantino

Bong Joon Ho

Mejor actor Antonio Banderas

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Joaquin Phoenix

Jonathan Pryce

Mejor actriz Cynthia Erivo

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renee Zellweger

Mejor actor de reparto Tom Hanks

Anthony Hopkins

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

Mejor actriz de reparto Kathy Bates

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

Mejor guión original Puñales por la espalda

Historia de un matrimonio

1917

Érase una vez...en Hollywood

Parásitos

Mejor guión adaptado El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Los dos papas

Mejor película de animación Cómo entrenar a tu dragón 3

¿Dónde está mi cuerpo?

Klaus

Toy Story 4

Mr. Link. El origen perdido

Mejor película de habla extranjera Corpus Christi

Honeyland

Los Miserables

Dolor y Gloria

Parásitos

Mejor documental American Factory

The cave

The edge of democracy

Para Sama

Honeyland

Mejor cortometraje documental In the absence

Learning to skateboard in a warzone (if you're a girl)

Life overtakes me

St.Louis Superman

Walk run cha-cha

Mejor cortometraje animado Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Mejor cortometraje de ficción Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbor's Window

Saria

A sister

Mejor banda sonora Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor canción (I’m gonna) love me again (Elton John) - Rocketman

Stand Up (Cynthia Erivo, Joshua Campbell) - Harriet

Into the Unknown (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez) - Frozen II

I'm standing with you (Diane Warren) - Más allá de la esperanza

I can't let you throw yourself away (Randy Newman) - Toy Story 4

Mejor montaje de sonido Le Mans’66

Joker

1917

Érase una vez… en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor mezcla de sonido Ad Astra

Joker

1917

Le Mans’66

Érase una vez… en Hollywood

Mejor diseño de producción El irlandés

Jojo Rabbit

1917

Érase una vez... en Hollywood

Parásitos

Mejor fotografía El irlandés

Joker

The Lighthouse

1917

Érase una vez... en Hollywood

Mejor maquillaje y peluquería El escándalo

Joker

Judy

1917

Maléfica: maestra del mal

Mejor diseño de vestuario El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Érase una vez… en Hollywood

Mejor montaje Le Mans'66

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Parásitos

Mejores efectos especiales Vengadores: Endgame

El irlandés

El Rey León

1917

Star Wars: El ascenso de Skywalker