Punto de vista…

* Los proyectos políticos

Si todos los derechos son reservados. ¿Son todos los zurdos muy habladores?: Anónimo.

Hay actores de la vida política que están buscando en todo momento estar bajo la sombra o tutela de un líder que los mantenga vigentes. Las conmemoraciones y los centros de reunión los aprovechan en todo momento para hacerse notar y más aún cuando la gente de los círculos del poder están presentes.

Es muy natural entre los políticos pasearse en cada uno de los escenarios que se presentan, no les importa que sean o no los tiempos, el interés que tienen es verse vigentes para ser incluidos en cada uno de los proyectos que se darán en las elecciones del 2021.

En sí, no importa si son o no los tiempos. Estas acciones las hacen todos los actores de los diferentes partidos, hasta los llamados seguidores de quien dice que está transformando México. Mayra Millán Lara, identificada con el partido de la “nueva mafia del poder” ha tenido reuniones y pláticas con su gente para afianzar por segunda vez su candidatura a la alcaldía de Tepecoacuilco. El estar y conocer el actual gobierno desde sus entrañas, le da elementos para persuadir a sus seguidores.

Esta situación ha generado que los militantes priistas estén ya haciendo sus primeras propuestas. La regidora Vania Benítez Taboada, Adoración Ayala y Jesús Ocampo, hijo del actual alcalde Ignacio Ocampo Zavaleta, estén ya como las primeras opciones. El juego de piezas va encaminado hacia Jesús Ocampo, no porque tenga el mayor grado de aceptación, sino porque quien está atrás es de peso.

Es una acción que tienen que cuidar y definir muy bien. Y más cuando el actual alcalde Ignacio Ocampo Zavaleta tiene aspiraciones de seguir en la política, porque dadas las situaciones, el PRI no puede llevar a dos Ocampo en las boletas, no porque no se pueda, sino por los riesgos que representa, más ahora que las competencias electorales son más complicadas.

El movimiento visible por los proyectos políticos ha inquietado a Alejandro González Nava, que también se apunta para buscar la candidatura de dicho municipio, incluso, hasta el ex alcalde Pablo Landa, que busca nuevamente el espacio, ahora -según se dice-, por el PAN.

Lo que si queda claro, es que hoy los personajes estarán más visibles, no solo por lo que hagan, sino por lo que no hagan, porque la ciudadanía con capacidad de votar, seguramente se hará múltiples preguntas para encontrar respuestas y de ir encontrando antecedentes entre ellos, que no sean de interés para la ciudadanía, sino antecedentes personales, irán restándole simpatías a uno y otro actor político. En fin es un simple punto de vista.