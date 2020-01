Lamenta López Obrador la tragedia en Colegio Cervantes

Ciudad Juárez, Chih., Enero 11.- El presidente Andres Manuel López Obrador lamentó la tragedia sucedida en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, al tiempo que envió el "pésame y mi abrazo" a los familiares de la maestra y el niño fallecido. En breve entrevista al término de un encuentro con la industria maquiladora y manufacturera de exportación, consideró fundamental seguir trabajando en el fortalecimiento de los valores culturales y morales, así como en las medidas de seguridad en los planteles.

López Obrador aseveró que hace falta tener más atención en la formación de los hijos. Describió brevemente la versión de cómo ocurrieron los hechos, mencionando que el niño fue al baño, tardó mucho tiempo y cuando fue la maestra por él, le disparó.

Dijo que es muy importante dar más atención a los hijos en los hogares y hacer todo lo posible para que no haya desintegración de las familias; estar más pendientes de lo que hacen nuestros hijos. No darles la espalda. Estar con ellos, cuidarlos, formarlos más.

Consideró necesario que todo eso sirva para que no se abandone a los hijos y "se busque la unidad familiar, fortalecer, principios, valores. Esto es muy importante y lo que se pueda hacer desde el gobierno, la orientación de campañas a través d ellos medios para decir no a la violencia, sí a la paz".

Por separado, el subsecretario de Gobierno de la SG, Ricardo Peralta, lamentó que haya quien use la tragedia con fines políticos.

“Politizar los muy lamentables hechos de #Torreón es lucrar con la sangre de niños y con una tragedia que le duele a todo México”, expresó en Twitter.