Retirarán toda la publicidad de la película "Perdida"

Ciudad de México, Enero 11.- Tras la polémica que se desató en las redes sociales debido a la publicidad que se utilizó para promocionar la película Perdida, en donde se usaron imágenes del rostro de la actriz colombiana Paulina Dávila como si estuviera desaparecida, el director Jorge Michel Grau aceptó el error.

Dijo que él es ajeno a la publicidad, pues él sólo fue contratado para dirigir el proyecto. Sin embargo, sabe que es un error que puede molestar a muchas personas que tienen familiares desaparecidas, por lo que ofreció disculpas públicas a través de Twitter y le pidió a la distribuidora del filme, Cinépolis Distribución, para que la retirara inmediatamente.

“Yo estoy pidiendo las disculpas públicas, aunque parece que fue peor, pues me han llegado mensajes privados terribles. De verdad lo entiendo, entiendo este enojo social que ahora encontró un vehículo de salida y lamentablemente soy yo, pero espero que esto no afecte ni a los actores ni al trabajo de muchísima gente (más de 150 personas) que no tiene nada que ver con el material de promoción que se decidió en un escritorio.

“Entiendo que fue poco sensible, no me di cuenta. Acepto que yo tampoco fui sensible en ese sentido y me convertí por un instante en todo eso que yo critico”, precisó el director Jorge Michel Grau en entrevista con Excélsior.

El realizador de cintas como Somos lo que hay y 7:19 comentó que cuando empezó a recibir mensajes en Twitter la mañana de ayer, justo cuando se lanzó esa publicidad, fue que se dio cuenta de la situación, pues a él no le habían consultado la estrategia de marketing ni los materiales que se iban a utilizar.

Su respuesta fue hablar inmediatamente a la gente de la distribuidora y pedirle que bajaran todo eso, tanto de las redes sociales de la película como de las vallas y postes.

En un país en el que diariamente asesinan a diez mujeres, según datos publicados en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la indignación no se hizo esperar en las redes sociales ante la publicidad que utilizó la cinta Perdida, con el rostro de Carolina Echeverri, personaje que interpreta Paulina Dávila.

Además, en los anuncios se lee lo siguiente: “La has visto? Ciudad de México. Carolina Echeverri. Nacionalidad: Colombiana. Vista por última vez en: El Desierto de los Leones”, Después aparecen unos números telefónicos que vienen acompañados con las palabras Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes y más abajo se lee en letras mayúsculas negras el título de la cinta, Perdida y 10 de enero. Sólo en cines.

“Hay un solo material de promoción que hizo que todo esto se saliera de control y que las redes me quemaran personalmente porque el objeto de odio en este momento soy yo.

“Siempre he mostrado mi cercanía a lo sucedido, mi apoyo a las marchas, a los grupos, a las mujeres que alzan la voz, pero bueno, este error me costó este linchamiento y pues ni modo, ahora me tocó a mí. Nunca he jugado con ese tipo de cosas y nunca he sido provocador. Por contrato, salvo estos grandes directores como Cuarón, los realizadores no estamos involucrados ni con la promoción, ni con la decisión del tráiler, ni con los gráficos.

“Me sorprende que gente que trabaja en la industria tenga una posición tan crítica y tan agresiva hacia mí como director cuando ellos saben que el director no empuja la promoción y estoy seguro que no hubo ninguna mala fe. Además, la película no va de eso, es un thriller que pretende entretener, emocionar a la gente y sería gravísimo que por un error así se castigara en la taquilla”, acotó.

A lo largo del día aparecieron comentarios en las redes en los que en los que se criticó la promoción del filme que complementa su reparto con José María de Tavira, Cristina Rodlo, Luis Fernando Peña y Sonia Franco.

Por ejemplo, en Twitter algunos usuarios, como Alejandra Crail (@AleCrail) escribió: “La publicidad de esta película de @jorgemichelgrau, patrocinada por @Alejandro_Ramz y @cinepolis deshumaniza la búsqueda de las y los desaparecidos, capitaliza la tragedia de miles de mexicanos y mexicanas”.

A este sentir se sumó la cuenta oficial de GIRE (Grupo de Información de Reproducción Elegida) al publicar: “Es lamentable la falta de sensibilidad de la publicidad de #Perdida, película de @jorgemichelgrau. Es distractor de la realidad de miles de desaparecidas en este país”.

Tras las disculpas publicadas por el realizador egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) en su cuenta de Twitter cerca de las 17 horas, algunos usuarios, como Francisco de Villa (@jfdvsmx) le respondieron lo siguiente: “Qué bueno que las retiren. El dolor y contexto de las víctimas de personas desaparecidas no son un producto de mercado con el que se deba de lucrar comercialmente. Ya ganaste visibilizar tu película. Si es sincero mejor RETIRE la película. Es lo mínimo”.

La usuaria Margarita Nava (@MagosNava) le posteó al director lo siguiente: “Sí fue terrible la falta de empatía en un país con más de 60 mil desaparecidos. Mínimo ofrecer la plataforma para apoyar a colectivos que están buscando a sus seres queridos. Mínimo (y sin ver la película que no sé si muestra una realidad o, como la publicidad, es igual de insensible)”, mientras que Aurora de Mar (@biciosagrafica) publicó: “Debería haber sanción o multa por esto...”

Hasta el cierre de esta edición, Cinépolis Distribución no había dado una postura al respecto.