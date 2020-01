Desaparición de 43 normalistas, "una espina clavada" en el gobierno: AMLO

Ciudad de México, Enero 10.- Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con padres de los 43 normalistas desparecidos de Ayotzinapa en Palacio Nacional.

Previa a la reunión, durante su conferencia matutina, López Obrador manifestó que el caso de la desaparición de los 43 estudiantes es “una espina clavada” en el gobierno. Agregó que en el encuentro con los padres y madres de los jóvenes desaparecidos desde 2014, se les proporcionarán los avances de la investigación.

Al hablar del caso, agregó que “es decisión de todo el gobierno llegar a la verdad, es una espina que tenemos clavada, no vamos a dejar este asunto, está dedicado tiempo completo Alejandro Encinas y todo el equipo, hay investigadores, acompañantes de los padres que participaron desde el inicio y se les había negado su participación”.

Tras reiterar que a él le gustaría que ya hubiera resultados, dijo que no se trata de un asunto de recursos económicos o de voluntad, ya que se ha trabajado para conocer el paradero de los 43 normalistas.

Garantizó que no se encubrirá a nadie ni se busca ocultar información en busca de no afectar a las instituciones, ya que, al contrario, consideró que las instituciones se fortalecen cuando hay justicia.

FORENSES AUSTRIACOS ANALIZAN RESTOS HALLADOS EN IGUALA

El Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck de Austria y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), realizan análisis de identificación de restos humanos encontrados en las 18 búsquedas que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en Iguala y municipios aledaños, en el marco de la nueva estrategia para tratar de localizar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014.

Así lo dieron a conocer los padres de esos 43 normalistas desaparecidos, luego de un encuentro a puerta cerrada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, en el marco de las reuniones de seguimiento a los trabajos de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, que se creó en enero pasado y que se instaló un mes después.

Informaron que el encuentro tuvo lugar en Palacio Nacional, a donde acudieron con sus abogados. También estuvo el presidente de esa Comisión, Alejandro Encinas Rodríguez y dijeron que el punto más importante fue el anuncio de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), se reincorporará a las indagatorias.

En conferencia de prensa el abogado de los padres de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, aceptó que en las 18 búsquedas que se realizaron con la FGR a la cabeza y la Comisión Presidencial, “hubo algunos hallazgos (de restos humanos) y algunos están en proceso de análisis”.

Señaló que esperan que para febrero o marzo haya resultados y que esos procesos se refieren a una “identificación”. Añadió que participan en eso la EAAF y algunos restos van a ser analizados en el país”, adelantó.

Adelantó que de otros restos encontrados en esas 18 búsquedas que realizaron el año pasado, se encargará el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, “y habrá resultados por el mes de marzo”.

Rosales Sierra no quiso revelar el lugar donde fueron hallados esos restos que serán analizados en Innsbruck y por el EAAF. “Son datos que tienen que ver con la investigación y no podemos referirlo, pero fueron de municipios o lugares aledaños a Iguala, y no podemos referir más”, comentó.