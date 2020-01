Averígüelo Vargas

Por su evidente desorden, Morena no gobernará Guerrero, adelantan. —Acusan al Peje de abandonar la agenda de paz y justicia.

El desorden, las pugnas y el jaloneo por el manejo de recursos y las representaciones partidistas hacen que Morena esté en las peores condiciones posibles, porque sus dirigentes y militantes suponen que tienen en sus manos todo el poder del estado ahora y para el próximo sexenio, pero esa situación hace que todos los grupos y corrientes se mantengan en pugna y por lo mismo no están en posibilidades de presentar un frente común ante sus adversarios políticos, PRI y PRD.

Además, el gobierno federal de Morena está muy lejos de haberle cumplido a la gente todas las promesas y ofrecimientos que hicieron para lograr el voto mayoritario y ganar la presidencia con facilidad y muchos otros puestos en los estados y en el Congreso de la Unión.

El Comité Municipal de Iguala, hizo ver que al no cumplir sus muchas promesas, por los graves fallos en la forma de gobernar, Morena se está desmoronando y de esa manera no lograrán ganar la gubernatura del estado que tanto ansían.

El dirigente del tricolor en la ciudad tamarindera, Emmanuel Estrada López, tiene razón cuando hace ver que los morenistas se han mareado con las posiciones que tienen en el estado especialmente el Poder Legislativo, aunque se ahí no pasan, porque los otros dos Poderes, Ejecutivo y Judicial no se movieron y siguen en manos de los priistas, que de esa manera tienen posibilidades de repetir en esas posiciones, porque los morenos no dan pie con bola y se la pasan peleando por los lugares que manejan y los recursos que supuestamente administran o mal administran.

Está claro que hasta ahora son más los faltantes y los incumplimientos que las acciones reales en beneficio de la gente del estado y del país, de modo que la ciudadanía ya se está dando cuenta que todo lo ofrecido resultó falso, pues no hay beneficios tangibles que hayan entregado los representantes de ese nuevo partido.

Además de eso está claro que no hay una sola obra que haya iniciado y entregado el gobierno del Peje, porque las que se han puesto en servicio vienen del sexenio anterior que las dejó con más de la mitad de avance, sólo para que los nuevos gobernantes las entregaran y hasta quieran presumirlas como si fuera de ellos.

Por eso tiene razón el dirigente tricolor igualteco, porque Morena no ha cumplido para nada sus ofrecimientos, sus dirigentes están peleando por el poder, en lugar de enfrentar los trabajos que deberían estar desarrollando desde hace más de un año.

Lo peor de todo es que en este tiempo la violencia y la delincuencia se han desbordado y nada se hace para contenerla, porque dan la impresión de que no saben ni entienden por dónde empezar para contener esa plaga, que sólo en un año aumentó casi en 100 por ciento el número de homicidios y asesinatos dolosos que se dieron en el último año de Peña Nieto.

Así, pues, los resultados positivos son nulos, las obras son inexistentes y lo único que ha aumentado es la violencia y las muertes ocasionadas por la delincuencia organizada y la común, ya que ninguna de las dos encuentra contención en el mal gobierno morenista.

¿Con tales resultados todavía pueden pensar en ganar la gubernatura del estado en el 2021?

¡Ilusos!

ACUSAN AL PEJE DE ABANDONAR LA AGENDA DE PAZ Y JUSTICIA. —El presidente AMLO fue acusado de “administrar el dolor” de las víctimas de la violencia generalizada que se abate sobre la nación, por el poeta y luchador social, Javier Sicilia y los integrantes de la familia LeBarón.

Al anunciar la marcha nacional que iniciarán en unos días más para reclamarle a AMLO que haya abandonado la agenda de construcción de paz y justicia que ofreció en sus campañas y como presidente electo, ya que en la actualidad se advierte que no tiene brújula y no entiende cómo ni por dónde combatir a la delincuencia que ha aumentado su presencia y sus acciones, hasta colocar al país en una grave situación de emergencia.

Esa marcha está programada para iniciar el próximo 23 de enero, impulsada por el Movimiento por la Paz y la Justicia, desde la ciudad de Cuernavaca, para exigirle al gobierno que impulse, organice y defina una estrategia real de combate a la mala situación de inseguridad y violencia que se vive en el país, ya que se ha incrementado alarmantemente desde hace un año.

Así como los LeBarón y Sicilia es evidente que hay muchos miles de familia que han sufrido el embate directo en sus familiares de la delincuencia organizada, sin que se haya hecho algo para contenerlos y para castigar a los agresores y autores de los muchos miles de atentados contra la vida de las personas.

No se trata de exagerar la grave situación de inseguridad que recorre el país, pero resulta muy evidente que no hay control ni freno que contenga a los grupos delincuenciales, que al ver la incapacidad del gobierno, han ampliado sus acciones delictivas y abusado de la tolerancia y el descuido que se advierte en actual gobierno federal.

La inconformidad de amplios sectores de la ciudadanía del país es más que manifiesta y por eso, es muy probable que esa caravana de protesta contra la inseguridad y la incapacidad del gobierno para contenerla, alcance un amplio respaldo ciudadano y se convierta en una primera protesta multitudinaria para exigirle al gobierno que se ponga las pilas y que utilice todos los instrumentos que tiene a su alcance para frenar a los agresiva delincuencia que amenaza la seguridad nacional.

