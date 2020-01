No estamos contra la 4T, nuestra enemiga es la violencia: Sicilia

Ciudad de México, Enero 10.- Organizadores del Movimiento Social "Defensa por la Vida y la Paz" detallaron los objetivos de la marcha que partirá el próximo jueves 23 de enero en Cuernavaca, Morelos, y concluirá el domingo 26 en la Ciudad de México frente a Palacio Nacional.

El poeta Javier Sicilia pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador hacer que la estrategia de seguridad descanse en una sólida política de Estado, porque hasta ahora el resultado que arroja es negativo, con más de 40 mil personas asesinadas durante 2019, una cifra acumulada de 66 mil desaparecidos según reportó la Segob, 5 mil 184 durante el año pasado y situaciones como la ocurrida el 4 de noviembre con la masacre de la familia LeBarón.

Al señalar que el gobierno de Lopez Obrador ha abandonado la agenda de construcción de paz y justicia que prometió impulsar cuando era presidente electo, el activista originario de Morelos pidió al jefe del Ejecutivo retomar la agenda sobre verdad, justicia y paz, la agenda de Justicia Transicional, que el 14 de septiembre de 2018 asumió en el Centro Cultural Tlatelolco donde hoy se llevó a cabo la conferencia de cara a las víctimas y a la nación como la agenda prioritaria del país y que a partir de ella llame a la unidad nacional.

“No estamos contra el presidente, no estamos contra la 4T, nuestra enemiga es la violencia, es el enemigo de todos, estamos convocando al presidente, no lo estamos atacando, no lo queremos sentar en el banquillo de los acusados, no queremos que fracase, pero sí creemos que si sigue por este camino va a fracasar y su fracaso es el fracaso del país”, dijo.

En tanto, Julián LeBarón dijo que la movilización representa un llamado a toda la sociedad, no solo aquella que ha sido víctima de la delincuencia y una exigencia para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno hagan su trabajo. Dijo que, aunque esperarían que los recibiera el presidente de la República, ese no es el objetivo final.

“La verdad, es que el fin de nosotros no es abrir puertas sino abrir corazones, abrir mentes y abrir disposiciones. Nosotros debemos construir un poder ciudadano, una contraparte que sea capaz de poner a los políticos y a los criminales contra la pared porque se pasean en los pueblos y se han adueñado de nuestros espacios y juntos estamos proponiendo reclamar nuestros espacios”, manifestó.

En la reunión estuvieron presentes representantes de diversos colectivos, de la sociedad civil y luchadores sociales como Mariclarie Acosta, Gilberto Guevara Niebla, Alberto Athie, Jacobo Dayan, Juan Bosque y los integrantes de la familia LeBarón.

El movimiento saldrá el 23 de enero de la Ciudad de Cuernavaca, de la Paloma de la Paz rumbo al poblado de Coajomulco donde pernoctará para el 25 dirigirse a la capital del país donde también habrán de descansar. El domingo 26 el contingente saldrá de la Estela de Luz hacia Palacio Nacional.

En el trayecto se detendrán en cada uno de los anti monumentos, que víctimas del Estado y empresas han levantado como testigos de la verdad, la justicia y la paz.