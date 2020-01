Averígüelo Vargas

La violencia y la inseguridad se mantienen como el mayor problema de México. —Guerrero, el cuarto por el número de fosas clandestinas encontradas. —El caso de los desaparecidos es prioridad para su gobierno, afirma Astudillo.

En México el mayor y más grave problema es el de la violencia y la inseguridad provocadas por las múltiples bandas delincuenciales que azotan a todos los estados de la nación, por lo que además de las decenas de miles de asesinatos, también se tiene el censo de 61 mil 637 personas que desparecidas desde el año 2000.

Esta aterradora onda delincuencial sigue en aumento ante las incapacidades de los gobiernos federales, estatales y municipales, que poco hacen para evitar que México se convierta en una enorme narco fosa y en un doloroso entorno donde miles de familias no logran encontrar a sus seres queridos desaparecidos y de los que no saben si fueron asesinados, si viven por casualidad o si están entre los cuerpos no identificados que han sido localizados en miles de fosas ilegales.

Pocos países del mundo enfrentan una situación como la que vive México desde el inicio del nuevo milenio, tiempo en el que las bandas delincuenciales han ido en constante aumento en su número, en la cantidad de sujetos que las integran, en la enorme cantidad de delitos que cometen diariamente y también en la impunidad que los protege, porque es mínima la cantidad e delincuentes que son detenidos, consignados y sujetos a juicio penal por los hechos delincuenciales descritos y muchos otros.

Las cifras que arrojan las acciones criminales no han dejado de crecer, ya que en el sexenio de Vicente Fox su último año no pasó de unos 2 mil asesinatos, le sigue el sexenio de Calderón, quien desató la guerra al narcotráfico, lo que hizo que los enfrentamientos se multiplicaran y que el número de víctimas subieran en el último año a más de 6 mil muertes.

La drogas de muchos tipos que tienen una gran demanda mundial, especialmente en las sociedades ricas, como la de Estados Unidos, que está convertida en la mayor y más productiva plaza para la colocación y venta de toda clase de productos que permiten alterar la conciencia y desviarla hacia acciones antisociales hasta llegar a los hechos delictivos como el asesinato.

Sin embargo está claro que los asesinatos no son obra de los adictos y los enfermos dependientes de esas sustancias, sino que las miles de ejecuciones se producen por la guerra entre las bandas delincuenciales, por el control de las rutas y los mercados, además de los enfrentamientos con las fuerzas del orden.

GUERRERO, EL CUARTO POR EL NÚMERO DE FOSAS CLANDESTINAS ENCONTRADAS. —La mayor parte de las personas asesinadas por los grupos delincuenciales van a dar a las fosas clandestinas, las que son abiertas en cualquier terreno sin dar ninguna notificación a las autoridades, porque se trata de borrar evidencias de los crímenes cometidos.

En Guerrero están reportados 2 mil 938 desaparecidos, que se ubica en el noveno lugar de las ocurridas en el país, de las cuales se reporta que en el 2019, las desapariciones sumaron 269 y las restantes se han contabilizado desde el año de 1960, entre las cuales se encuentran 523 mujeres y 474 menores de edad.

Las fosas clandestinas que se han localizado suman 331, que representan la cuarta cantidad más fuerte en el país, aunque en este caso la contabilidad se ha hecho entre 2006 y 2019.

Guerrero se ubicó entre los estados con mayores problemas derivados de la acción de los grupos de delincuencia organizada, al grado de que en los primeros años del gobierno de Héctor Astudillo, llegó a colocarse en los primeros lugares por la cantidad de asesinatos o ejecuciones que se cometían diariamente.

Acapulco llegó a convertirse en una plaza donde los asesinatos sumaban hasta una decena en un solo día, además de que también se enfrentaba una situación grave en Chilpancingo y Chilapa.

Afortunadamente, esta situación se ha revertido en una buena proporción, de modo que el estado dejó de ocupar los primeros lugares en la incidencia delincuencial y en la actualidad ha descendido hasta una posición cercana al séptimo lugar, lo que es bien visto y aceptado por los guerrerenses y sus visitantes ya que ha mejorado la tranquilidad y la seguridad como se advierte a lo largo del último año.

Esta mejoría significativa en la seguridad pública se ha logrado gracia al trabajo que realizan coordinadamente las fuerzas estatales y federales, como la policía estatal, el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Guardia Nacional.

EL CASO DE LOS DESAPARECIDOS ES PRIORIDAD PARA SU GOBIERNO, AFIRMA ASTUDILLO. —En Guerrero, los desaparecidos son una prioridad para el gobierno del estado, manifestó Héctor Astudillo Flores, y con la coordinación que se mantiene entre todas las fuerzas se ha logrado que poco a poco disminuya el número de las personas afectadas por desaparición que cusa un enorme daño entre las familias que padecen un caso de este tipo.

Como se indica anteriormente, el número de desaparecidos en Guerrero casi alcanza la cifra de 3 mil, aunque en realidad son 2 mil 938, con lo que la entidad se ubica en la novena posición en el país de los casos de este tipo reportados.

En estos casos, con otros delitos, la situación que se observa en el estado tiende a la baja, sin que eso llame a dar como resuelto este problema, porque como indica el gobernador HAF que no hay que confiarse, porque luego pueden rebrotar acciones que se daban como superadas en la entidad.

El combate a la delincuencia y la inseguridad ha sido seguramente el tema más destacado en los poco más de 4 años que lleva la gestión de HAF y es el que mayor atención ha recibido a través de esa efectiva coordinación entre todas las fuerzas del orden disponibles en el estado.

[email protected]

[email protected]