Genaro García Luna negocia con EU para evitar juicio

Ciudad de México, Enero 8.- El exsecretario mexicano encargado de combatir al crimen organizado y hoy acusado de colusión con narcotraficantes, Genaro García Luna, podría haber iniciado el proceso de declararse culpable para negociar con los fiscales federales que siguen su caso en Brooklyn, Estados Unidos.

De acuerdo con información de la corte difundida por Alan Feuer, reportero del New York Times, García Luna estaría admitiendo su responsabilidad en la recepción de millones de dólares del Cártel del Pacífico, para participar como colaborador de la justicia estadunidense, lo que podría reducir su pena.

De ser así, el caso se resolvería sin necesidad de ir a juicio y orillaría a García Luna a revelar información sensible sobre su colaboración con la organización criminal que presidió Joaquín “El Chapo” Guzmán y cuya titularidad se atribuye hoy a Ismael “El Mayo” Zambada.

Genaro García Luna fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Aunque Calderón convirtió el combate al crimen organizado en uno de los ejes principales de su mandato en México, las autoridades estadunidenses acusan que el alto mando policiaco estuvo involucrado de manera directa con los criminales a los que debía combatir.

García Luna fue arrestado el 9 de diciembre en la localidad texana de Grapevine bajo acusaciones de corrupción, narcotráfico y falsas declaraciones.

El pasado 17 de diciembre se le negó el derecho a libertad bajo fianza y se ordenó su traslado a Nueva York, donde está siendo juzgado para determinar su culpabilidad o no de cada uno de los cargos que pesan en su contra.

Será útil que García Luna revele nombres: lópez obrador

En las investigaciones realizadas en torno a la presunta vinculación de Genaro García Luna en acuerdos con el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por la gravedad del caso, que involucró muchas vidas e incluso el despliegue de operativos conjuntos como Rápido y Furioso, debe irse al fondo, porque sería de gran utilidad.

Durante la conferencia matutina, López Obrador dijo que es una oportunidad para aclarar muchas cosas, incluida la posibilidad de que estuvieran vinculados más altos funcionarios en estas actividades a las que se le vincula en el proceso seguido en Estados Unidos.

Se trata de indagar qué funcionarios de ambos gobiernos, no sólo de México, sino también de Estados Unidos. Ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas, el tráfico de armas y la delincuencia que opera en ambos países, señaló el mandatario.

"Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza, pero tampoco somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad", aseveró López Obrador, al ser cuestionado sobre las presuntas negociaciones de García Luna para evitar el juicio en Estados Unidos.

Sin embargo, para López Obrador es importante que se conozcan todos los acuerdos con las corporaciones extranjeras, qué arreglos había, "si existen protegidos y si estaban o no involucrados otros altos funcionarios. Nada de quedarse a medias. No a las medias tintas, que haya justicia. Nada de simulación, nada de tener sólo información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas. Es decir, hablar con la verdad porque eso va a ayudar mucho a los dos países".