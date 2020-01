Planifica unas vacaciones en Puebla

Azul Talavera Hotel abre sus puertas para ofrecerte la mejor experiencia La ciudad de Puebla en México es un lugar reconocido por su trayectoria culinaria, su arquitectura y su arte en cerámica. Para disfrutar de unas merecidas vacaciones en esta ciudad, el hotel Azul Talavera abre sus puertas para ofrecer a cada uno de sus huéspedes una experiencia llena de lujo y cultura en pleno centro histórico, un lugar mágico para disfrutar de un encuentro con el pasado y el presente. Disfruta de la nueva etapa de Azul Talavera Hotel Hospedarse en uno de los mejores hoteles de lujo en Puebla es, sin duda, una experiencia que no puedes dejar de vivir. Con el objetivo de brindar las mejores comodidades a cada turista, Azul Talavera Hotel, antes conocido como el hotel Rosewood Puebla, ofrece los mejores servicios para que cada persona pueda disfrutar de la cultura mexicana rodeado de lujo y comodidades. Un nuevo nombre no es señal de desmejora. El cambio de gestión ha sido planificado para garantizar la continuidad de sus actividades, en el cual, cada huésped tendrá la oportunidad de poder disfrutar de unos días de relajación y confort en sus espectaculares instalaciones. Ubicado en el centro histórico de Puebla, Azul Talavera Hotel está conformado por tres edificios históricos, la Capilla del Cirineo y los Lavaderos de Almoloya, rodeado de historia y una decoración colonial para disfrutar de un viaje en el tiempo. Vive la mejor experiencia culinaria Uno de los aspectos que caracteriza a esta increíble ciudad es su tradición culinaria, por lo que visitar los mejores restaurantes gourmet en Puebla que Azul Talavera Hotel pone a disposición, es algo que no puede faltar en tu recorrido. En esta experiencia tendrás la oportunidad de visitar el mercado local en compañía del chef para aprender todo sobre los ingredientes mexicanos. Lo mejor, es que podrás elegir tus ingredientes favoritos y tener la experiencia de saborear un plato preparado exclusivamente para ti. Lo que más disfrutamos cuando viajamos es poder conocer una nueva cultura que nos permita aprender cosas nuevas. En este sentido, los mejores restaurantes de Puebla te dan la oportunidad de cocinar con el Chef, para que aprendas todos los secretos de la cocina mexicana y puedas realizar nuevas e innovadoras recetas en casa. Además, tendrás la oportunidad de disfrutar de una cata de Mezcal y Tequila para conocer los mejores destilados mexicanos, así como también de saborear los mejores vinos de la región. Una opción ideal para relajarse y disfrutar de la cultura mexicana Unas vacaciones son el momento ideal para relajarnos, olvidarnos del estrés y de la vida ajetreada de las grandes ciudades, por lo que disfrutar de los servicios y las comodidades de un hotel de lujo es una idea excepcional para descansar y pensar en nuestro bienestar. Es por esto por lo que, en Azul Talavera Hotel, cada día se esfuerzan por brindar las mejores experiencias de hospedaje con un elevado nivel de servicio y calidad. Dentro de sus instalaciones podrás disfrutar de una alberca con una espectacular vista de las montañas que rodean la ciudad. También tendrás la oportunidad de experimentar una terapia exclusiva en el spa que combina naturaleza, belleza y bienestar con técnicas ancestrales, brindándole una sensación de tranquilidad y armonía a tu mente y a tu cuerpo. Finalmente, las personas más activas encontrarán a disposición un moderno gimnasio con las mejores máquinas para realizar sus rutinas. Celebra una ocasión especial en Puebla Si estás buscando un lugar para celebrar una ocasión especial que sea inolvidable, el equipo de Azul Talavera Hotel cuenta con una variedad de salones ideales para cualquier ocasión. El trabajo constante garantiza un evento organizado por profesionales dispuestos a prestar atención a cada detalle. El tipo de eventos puede variar desde bodas de destino hasta reuniones empresariales y para todo eso, contarás con el mejor equipo de trabajo para organizar una ocasión que combine la celebración con la originalidad y particularidad que Puebla tiene para ofrecer.