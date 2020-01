Deseos, simplemente deseos

Todavía con el humor de la temporada, saludo a quienes me honran leyendo mis colaboraciones de cada lunes. Los últimos días del año que termina y los primeros del que inicia, proporcionan siempre momentos de reflexión. La vida personal, la relación en el matrimonio, la pareja, los hijos, la salud, el trabajo, los negocios, los proyectos, los anhelos, las expectativas individuales y familiares son revisadas y valoradas; en la soledad, que a veces es gratificante, o departiendo. En el ámbito social, la problemática y las aspiraciones colectivas, comunitarias, igual tienen cabida y espacio. El tiempo de adviento no excluye y propicia encuentros.

Aún con ese ánimo reanudo en las páginas de Diario 21 atreviéndome a externar tres deseos. No quiero verme ingenuo haciendo sugerencias o propuestas. Lo personal es intrascendente. Por demás, los destinatarios deben tener seleccionadas las voces que quieren escuchar y dudo presten atención a nimiedades. El primero tiene que ver con la propuesta de reformar la fracción II, artículo 46 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, para reducir de 21 a 18 años de edad cumplidos al día de la elección para ser diputado local. Está bien promover la participación de los jóvenes en la política y de hecho los partidos políticos les crean espacios y aseguran inclusión. Empero, la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos quisiera considere en el análisis la pertinencia del perfil de los integrantes de una Legislatura para mejorar el nivel y el funcionamiento del Congreso. A los 18 años los jóvenes apenas andan concluyendo el nivel de estudios Medio Superior; incluso algunos de manera irregular por materias reprobadas y acaso con experiencia solamente de haber sido Jefes de Grupo o participantes en algún certamen.

El diputado promotor de la iniciativa percibe quizás carisma generalizado en la juventud y valora demasiado la inquietud estudiantil y el activismo social. Sin embargo, es muy importante paso que dure y no trote que canse; sobre todo dotar a los jóvenes de provisiones formativas. Quien tiene metas y proyectos lucha por ellos. Alguien debe recordar la expresión del diputado de Morelos, José Casas. Ofuscado tal vez por la usual rebatinga parlamentaria, posiblemente refirió una realidad: “es lo que sucede cuando las sacan de la cocina y les dan una curul”. Para no contenerse nada más para no romper formalidades, ojalá los diputados guerrerenses y todos nosotros, contribuyéramos a construir mejor ciudadanía para robustecer el Congreso local y demás instituciones del Estado. Otorgar Licencias de manejo a menores de edad, por ejemplo, es evitable y responsabilidad de todos; en cambio preferimos lamentar y culpar a las autoridades.

El segundo deseo está en tenor similar. Un mes después de presentar la iniciativa anterior, el mismo diputado, de Morena, propuso reformar la fracción III, artículo 75, para reducir el requisito de 30 a 27 años la edad de los aspirantes a gobernar la entidad. En primer lugar, según el runrún, ninguno de los supuestos aspirantes a la gubernatura para el 2021, enfrentaría ese problema. Por otra parte, para los electores, las mejores prendas no son la edad ni los discursos y las promesas sino trayectoria y desempeño en responsabilidades anteriores. En los últimos 50 años, México ha tenido dos presidentes muy jóvenes, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, ¿y cómo nos fue a los mexicanos? Entonces, espero que la Comisión respectiva, sea prudente en su dictamen y que los diputados tengan la sabiduría y la sensibilidad de poner a discusión temas de mayor interés para la sociedad guerrerense

Tercer deseo. El presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, en declaración periodística refirió la intención de hacer una glorieta o algo así como entronque a la comunidad de Tomatal para dar mejor vista al lugar en el que, además, principia la cabecera del municipio. Idea y propósito excelente. Quisiera supere el montículo que se le ocurrió poner allí otro presidente. Y como aquí vivo y quiero a la ciudad, aprovecho. Para ir a mi lugar de origen, Xochihuehuetlán, Gro., tengo que pasar por Tecomatlán, estado de Puebla. Al hacerlo, admito la envidia que siento al contemplar la fachada que anuncia al visitante haber llegado a la Cuna de Antorcha Campesina, “Atenas de la mixteca”, agregaron. La arquitectura es una mole con espacio verde, limpio, cuidado. Por supuesto, tengo conocimiento de quién es y cómo actúa la organización que fundó Aquiles Córdova Morán.

El punto es que, mi ciudad, La cuna de la Bandera Nacional, de tres que tiene, ninguna entrada y salida puede presumir. Tampoco digamos el centro, particularmente cuando es más visitada. En esta ocasión sólo faltó que la vendimia se instalara en el patio del Palacio Municipal. Por tanto, deseo que la declaración del Dr. Jaimes, se concrete en proyecto y sobre todo lo realice; para que, al menos en esa parte, haya algún atractivo visual. Que este año sea mejor para todos.