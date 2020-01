Lázaro: Morena no debe cerrarse a candidaturas externas en 2021

Iguala, Guerrero, Enero 6.- El dos veces alcalde de Iguala y senador por el PRD, Lázaro Mazón Alonso señaló que en Morena existen unos ocho grupos y cada uno tiene sus opiniones respecto al método de selección del candidato a la gubernatura y el perfil que deba tener.

En este sentido, consideró que el planteamiento del diputado Antonio Helguera Jiménez de que primero habría una encuesta entre los aspirantes afiliados a Morena y después la posibilidad de un candidato externo, “es la opinión de Helguera nada más. Habría que preguntar la opinión de los otros grupos y los precandidatos. Hay que considerar que Morena está muy dividido”, indicó.

Mazón Alonso recordó que él fue de los fundadores de Morena en el estado y aseveró que del 100 por ciento de quienes están ocupando cargos de elección popular, el 90 por ciento no era de Morena y dijo que si se hubiera hecho una elección en base al padrón de Morena, la mayoría no hubiera participado porque no están afiliados a ese partido, incluyendo a senadores y diputados federales.

En el caso de los que ahora son alcaldes por Morena en Guerrero, indicó que en una elección interna sólo habrían votado alrededor de cuatro. Participaron como externos. “Y si ya hubo externos para esa elección, lo puede haber para otras. En Morena pueden participar candidatos externos, como sucede en el PRD, en el PAN y en el PRI, en todos los partidos”, reiteró.

Mazón Alonso, quien ha expresado su simpatía por Luis Walton Aburto para que sea el abanderado de Morena por la gubernatura en Guerrero, indicó que el método de elección lo tiene que definir el Consejo Nacional.

Asimismo señaló que todos los partidos políticos deben definir sus propios criterios y perfiles de sus candidatos y sugirió que “debe ser quien tenga más trayectoria política, no alguien que de la nada surge como llamarada de petate, que así como se enciende se apaga. Hay que conocerlos por sus hechos no por sus palabras. Hay quienes gritan y patalean pero no conocemos sus propuestas. No sabemos que han propuesto en la Cámara de Diputados o de senadores. Necesitamos saber qué hicieron como alcaldes. Eso es lo que deben de decir, no nada más yo quiero. Así todos queremos”, añadió.

“De lo que se trata es de saber quién sí tiene la capacidad para ser gobernador del estado, lo digo para todos los partidos políticos”, sentenció.

Mazón Alonso consideró que las encuestas no son el mejor método, puesto que sólo mil personas son encuestadas y siempre hay un margen de error, y recordó que cuando él fue candidato a la alcaldía de Iguala por primera vez se llevó a cabo una elección interna en la que participaron los afiliados al PRD, proceso que se realizó en la explanada municipal. “Fui presidente del CEM del PRD, candidato a presidente ya a senador a través de elecciones internas. Nunca me las regalaron”, remarcó.

Respecto a si una elección interna de Morena podría ser la opción para seleccionar candidatos, Mazón Alonso encogió los hombros y respondió: “No sé. No puedo opinar por otro partido político. Creo que en este momento hacer una elección interna de todos los candidatos sería muy desgastante porque tendría que hacerla el INE para que tenga validez”.

¿Dónde se ve Lázaro Mazón dentro de un año y medio?

-En este lugar.

Lázaro Mazón ofreció un desayuno en su casa a comunicadores de Iguala con motivo del Día del Periodista, evento que ha hecho durante más de 20 años.