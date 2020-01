Patrulla de papel

David Cienfuegos Salgado…la entrevista



1970, año del nacimiento en Chilpancingo de nuestro hoy entrevistado; el padre de David cumplía su contrato como soldado adscrito a la 35/a. Zona Militar (¿50 Batallón?) y entendemos que, por su cuenta, este soldado estudiaba la licenciatura en derecho dentro de la universidad pública; -mi padre levantó con sus propias manos una casa de lámina allá por la loma de la colonia del PRI-. Un apunte que dibuja el escenario donde se desarrollaron los primero años de David; la década de los 70 del siglo pasado fue, para Guerrero, una de las épocas más convulsas en lo que se refiere a acciones militares sobre el terreno, además de la lucha contra la tala ilegal y erradicación a la clandestinidad del mezcal esa zona militar estaba involucrada en el combate a las guerrillas de Vázquez y Cabañas; seguramente el qué, el soldado Cienfuegos se diera tiempo para cumplir con las asignaturas universitarias caló en la psiquis de sus hijos haciendo de ellos extraordinarios ciudadanos y profesionales con éxitos marcados, como es el caso de quien hoy está en nuestro Think Tank.

Con más de 44 libros escritos, quedando esos entre las columnas, por un lado, la de “Guerrero” y la otra “la constitucionalidad”, el hoy miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Doctor en Derecho por la UNAM, nos responde lo siguiente.

¿Primer libro escrito? - Desde la facultad fui alumno de los maestros Ángel Miguel Sebastián Ríos y Mauro Valdez Castro, ellos influyeron en mis primeros intentos por “escribir”; hicimos bajo su consejo, los primero intentos, tomamos cursos sobre derecho procesal; bajo esa tutela me acerqué al bufete jurídico de la Universidad, ahí mismo cumplí mi servicio social.

El primer libro fue sobre Derechos Humanos, antes participé en la maquila de folletos (historia constitucional del estado de Guerrero) ya en 1996 escribí (dentro de un grupo) ese primer libro y lo editó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sucedió en tiempos de don Juan Alarcón Hernández (introducción al estudio de los Derechos Humanos)

¿Chilpancingo? - Ahí estudie la primaria, la secundaria, preparatoria, la licenciatura, mi vida mis amigos, ligada en todas las formas y sentidos a esa, alguna vez villa de comercio.

¿Cuál fue el libro o libros que le causaron primeras impresiones? --- Los clásicos, esos fueron capaces de sintetizar la naturaleza humana, los clásicos son atemporales… pero, como afición le recomiendo a los jóvenes guerrerenses lean, de Moisés Ochoa Campos “historia del Estado de Guerrero” libro ameno, sintético que nos permite sentirnos orgullosos. –David se toma un segundo y como buen académico amplía su respuesta pues considera importante lo que va a agregar -pero recomiendo leer la constitución, a veces ni los propios abogados están familiarizados con lo que es “la constitución”; lo relevante es que ahí está la parte de los deberes, de los derechos, esa parte de la organización del gobierno que es lo que nos hace falta conocer para tener cultura en Derechos Humanos y Cultura la legalidad y cultura cívica-.

¿Universidad Autónoma de Guerrero?.- Todos tenemos la visión que nos da el acercamiento o nuestra perspectiva de la institución, yo siempre he sido muy claro al decir que la formación que recibí en la universidad en mi paso por la licenciatura fue bastante deficiente sobre todo porque hay muchos profesores que no deben estar frente a grupo y sin embargo lo están, fue una formación deficiente sobre todo por la corrupción que en aquellos años había y que en estos no ha cambiado por parte de quienes están encargados de impartir a los alumnos la formación suficiente para considerarse profesionistas; y por el otro lado, hay un déficit respecto a lo que podríamos llamar compromiso con la propia universidad, habrá que preguntarse cuantas personas no tienen ahí un compromiso limitado o inexistente, “si no entendemos para que queremos utilizar la universidad, difícilmente podremos hacer de la universidad que responda a lo que queremos”-.

Cual sería en este momento en Guerrero el “¿riesgo estado”?.- Uno de los principales riesgos es, la falta de cumplimiento de los Derechos Humanos; es un riesgo muy alto y es una amenaza para las instituciones porque en la medida de que no se cumplan con los estándares de los derechos humanos resulta una sociedad que no se involucra en la vida pública, que se siente insatisfecha y por tanto no se siente vinculada con el gobierno que no lo va apoyar en temas de políticas públicas y que por el contrario va estar demandando y nosotros sabemos que la demanda cuando no es bien canalizada genera inestabilidad.

¿Amenazas?; En el sentido práctico, las amenazas están también involucradas con los Derechos Humanos, una amenaza latente es el tema “sanitario” no hay recursos, incluso vemos que hay recortes los dineros para temas de salud pública, no es tema menor; las zonas urbanas por ejemplo de Acapulco, Chilpancingo, Ometepec, Taxco, ahí la falta de asistencia sanitaria puede generar graves focos de infección, adicional a ello estarían los temas vinculados con la contaminación, otra amenaza importante es la del tema de la delincuencia organizada, la falta de una política pública que sea efectiva y aquí tendríamos que hacer eco es que en guerrero no tenemos los recursos humanos ni materiales para una política pública que cumpla con todo el espectro que se maneja en el ámbito internacional que vaya desde la prevención hasta la eficacia en el combate a la delincuencia organizada o a cualquier tipo de actividad que culmine en la comisión de delitos.

¿Vulnerabilidad en Guerrero? - Yo creo que somos muy vulnerables pues dependemos mayormente del turismo. Guerrero no ha logrado condiciones para que el Estado se industrialice, para que se tenga otro tipo de servicios en el ámbito local que nos pueda generar otro tipo de entradas, se podrán generar otro tipo de “turismos” por ejemplo el “médico”, cierto hay turismo de congresos, de playa, pero sería interesante fortalecer el “turismo cultural” que ´por las características del estado ese podría ser muy rico. – acá el entrevistado regresa al tema de la “universidad” pues apunta a que ahí, en esas aulas no se está preparando al profesionista en temas que realmente necesitan ser atendidos por profesionales guerrerenses, y agrega- entonces el egresado tiene que ir a especializarse en otras ciudades o buscar otras opciones para complementar la información que recibieron en la universidad, y eso es una lástima porque la Universidad Autónoma de Guerrero tiene los recursos humanos solo que algunos de ellos no están a tono con el compromiso que desde hace por lo menos 50 años para que la universidad cumpla con su misión.

David Cienfuegos reconoce que –también existe una debilidad institucional pues cada gobierno, dependiendo del color y sus tendencias son los que terminan definiendo las políticas públicas en materias tan sensibles como la educación, la salud, la seguridad que al final del día eso se refleja en la percepción que la ciudadanía tenga de ese gobierno y eso se queda reflejado en los instrumentos de medición tanto nacionales o internacionales.

¿Cuál sería la posición en las que usted pondría al Estado de Guerrero frente a los demás Estados de la República? -dependería en que tema, pues la posición va a depender del tema, yo te diría “México es un país disímbolo” con muchísimas regiones totalmente diferenciadas, si nos vamos al ámbito cultural yo te diría “Guerrero está en primer lugar por las manifestaciones culturales que tiene en sus manifestaciones artísticas, danzas, vestidos, máscaras, por donde sea ves riquezas impresionantes” pero si lo definimos por la calidad de vida, por el nivel democrático, entonces Guerrero se va hasta el otros extremo y deja de estar en el primer lugar para irse tal vez al lugar número veintinueve, o treinta, todo depende del tema y que queremos ver reflejar de ese tema. Otro ejemplo más.

Si me preguntaras ¿en materia de salud? Yo preguntaría ¿salud de madres? ¿de menores? ¿salud de ancianos? ¿salud de personas que tienen acceso a servicios universales? ¿salud de quienes están en las regiones más apartadas de las zonas pavimentadas donde a veces no hay ni clínica? Como ves es muy difícil colocar a un Municipio, a un estado o incluso a un país en una tabla si no tenemos especificidades de cada uno de los temas-.

Cierro. No había encontrado en el Guerrero de hoy, un ser político (por accidente) que sea el ejemplo perfecto de la “cultura del esfuerzo”. Académico del cenit al nadir. Me viene ahora a la mente ese poderoso personaje, también guerrerense, hablo de Ignacio Ramírez. Si lo analizo desde la óptica del pater/familias David asimiló puntualmente el mensaje de su padre, quien, al ver que le presentaba al mando su título de Abogado y ese no le dio la respuesta que buscaba por lo que el neonato abogado cambió sus prioridades, me quedo entonces con la palabra HONOR; más, si lo leo como un acto de amor hacia la tierra de sus padres (hablo de aquel sencillo hogar levantado por su padre y entibiecido por su madre) entonces me quedo con la palabra PATRIA.

Greguería. - La leche es el agua vestida de novia

Haiku. - Primavera en el hogar.

No hay nada

y sin embargo hay de todo.