Punto de vista

*La carta a los Reyes Magos



Que en estas fiestas, la magia sea tú mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo: anónimo.

Los Reyes Magos han pintado de sonrisas y alegría a las niñas y los niños de todo el mundo. La magia que viven contagia a los adultos, incluyendo a los políticos de carrera y los que se hacen a la carrera, que escriben su carta con una petición: que aparezcan en las papeletas en las elecciones intermedias del 2021.

Hoy, Melchor, Gaspar y Baltazar, son el centro de atención de todos, no solo para los que el 6 de enero esperan un juguete, un celular, una prenda para vestir, un automóvil o casa, sino para todos los que tienen la esperanza de salir de las malas “rachas” y caminar con optimismo y una gran dosis de actitud.

Las peticiones a los Reyes Magos sí que son muchas. Los niños, niñas, jóvenes y adultos hacen su carta. Unos escriben pidiendo determinados regalos y otros que no lo hacen, registran el día mágico, que les despierta su niño interior.

Lógicamente no todas las peticiones se cumplen, no porque los Reyes Magos no puedan, sino porque hubo quienes se portaron mal, sin embargo, los adultos solo piden que haya tranquilidad, paz y armonía, y que la seguridad vuelva a ser la misma de antes, la que por décadas había venido prevaleciendo.

Y aunque las cartas son muchas, los Reyes Magos atienden a todos. Los políticos de carrera y los que se hacen a la carrera, hacen lo propio y piden que se les permita llegar a las candidaturas en el 2021 y que el electorado les ratifique su confianza, para que puedan servirle al pueblo.

Sin embargo, los comerciantes de la industria del juguete, -al menos los que se instalaron en la Plaza Cívica-, aprovechan la ocasión para mostrar lo mejor que tienen, para que ningún niño o niña se quede sin esa ilusión del regalo de reyes.

Lo que sí queda demostrado es que cada día hay más variedad de juguetes y eso hace que los Reyes Magos, tengan la opción de elegir y puedan decir en las primeras horas del 6 de enero: cumplimos. En fin es un simple punto de vista.