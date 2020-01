El poder femenino estará presente en la edición 77 de Los Globos de Oro

Ciudad de México, Enero 4.- La edición 77 de Los Globos de Oro contará con una presencia femenina importante debido a los distintos proyectos que a lo largo de la noche competirán por alguna de las 25 categorías, 14 de cine y 11 de televisión. Entre las actrices que contenderán por una estatuilla se encuentra Scarlett Johansson, neoyorquina de 35 años quien está nominada por su trabajo en Historia de un matrimonio, cinta que se posicionó como la más nominada al haber obtenido seis candidaturas en los rubros de Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actor para Adam Driver, Mejor Actriz Secundaria para Laura Dern, Mejor Guion y Mejor Banda Sonora Original.

Las cintas que le siguen en cuanto a nominaciones son El irlandés de Martin Scorsese y Había una vez en... Hollywood de Quentin Tarantino.

Este 2020 va a ser sin duda alguna uno de los mejores años de Johansson, pues además de ser parte de la temporada de premios por Historia de un matrimonio, dirigida por Noah Baumbach, la actriz estrenará Jo Jo Rabbit, otra cinta esperada por la crítica dirigida por Taika Waititi, así como Viuda negra, proyecto derivado del Universo Cinematográfico Marvel.

La actriz sudafricana Charlize Theron será otra de las cartas fuertes de la noche de este domingo al competir en la misma categoría que Scarlett Johansson de Mejor Actriz Dramática por El escándalo, cinta que además de protagonizar, Theron produce y cuya trama se centra en la caída del fundador de la cadena Fox News, Roger Ailes, tras denuncias sobre acoso sexual y laboral.

Para este filme, dirigido por Ray Roach, Theron, ganadora de un Premio Oscar por Monster, modificó su rostro gracias al maquillaje que le hizo el artista japonés, ganador de un Oscar, Kazu Hiro, para interpretar a la conductora televisiva de Fox News, Megyn Kelly.

Las otras actrices que competirán en la categoría de Mejor Actriz Dramática son Cynthia Erivo por Harriet, Saoirse Ronan por Mujercitas y Renée Zellweger por Judy.

Aunada a la candidatura al Globo de Oro de Charlize Theron por El escándalo se suma la que obtuvo la australiana Margot Robbie como Mejor Actriz de Reparto.

A esta categoría se añaden Kathy Bates por El caso de Richard Jewell, Annette Bening por The Report y Jennifer Lopez por Estafadoras de Wall Street.

En cuanto al rubro de Mejor Actriz de Comedia o Musical competirán Cate Blanchett por ¿Dónde estás Bernadette?, la cubana Ana de Armas por Entre navajas y secretos, Awkwafina por The Farewell, Beanie Feldstein por La noche de las nerds y Emma Thompson por Late Night.

En cuanto al rubro televisivo, que este año nuevamente cobró relevancia, aparecen como Mejor Actriz Dramática resuenan los nombres de Jennifer Aniston y Reese Witherspoon por The Morning Show, proyecto de la plataforma Apple TV + que se centra en el movimiento #MeToo al mostrar cómo una empresa corre a su presentador de noticias al haber sido acusado de abusar de una subordinada.

Las otras competidoras de la categoría son Olivia Colman por la serie The crown, Jodie Comer por Killing Eve y Nicole Kidman por Big little Lies.

Entre las nominadas a Mejor Actriz televisiva de un musical o comedia se encuentran los nombres de Christina Applegate por Dead to me, Rachel Brosnahan por The Marvelous Mrs. Maisel, Kirsten Dunst por On becoming a god in Central Florida, Natasha Lyonne por Russian doll y Phoebe Waller-Bridge por Fleabag.

CON EL TOQUE LATINO

La actriz colombiana Sofía Vergara, Charlize Theron y Daniel Craig participarán en los Globos de Oro el domingo como presentadores, anunció la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) el jueves.

El listado de presentadores incluye a Octavia Spencer, Kerry Washington, Tiffany Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKinnon y Ted Danson.

Ricky Gervais volverá a ejercer de anfitrión de los Globos de Oro, que se emitirán en la televisora NBC y se podrán ver en todo el mundo.

Será la quinta vez que asuma todo el peso de la gala, tras conducirla entre 2010 y 2012 y de nuevo en 2016.

La acrtriz mexicana Salma Hayek y la cubana Ana de Armas también están anunciadas entre las presentadoras de esta gala, con lo que las latinas destacarán en la ceremonia.

Las distinciones especiales serán para Tom Hanks, quien recibirá el Premio Cecil B. DeMille a la trayectoria en el cine. En su carrera Hanks atesora cuatro Globos de Oro. El Premio Carol Burnett a la trayectoria en televisión será para Ellen DeGeneres.