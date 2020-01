Frank en su tinta

EL USUARIO Arturo Peñaloza Jiménez abrió el debate en redes sociales con la siguiente pregunta (seria): “¿Por qué puedes ser senador o diputado sin tener cédula profesional?”. Obviamente, los comentarios fueron diversos y encontrados, aunque la mayoría en el sentido de que los legisladores deben tener cuando menos una carrera profesional. La vocal ejecutiva de la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Iguala, Luz Fabiola Matildes Gama, aclaró: “Porque no es requisito tener una profesión. Sería lo ideal en el Senado, pero no es así”. Arturo Peñaloza agregó: “Creó qué la constitución no contempla cómo requisito preparación académica. Los legisladores de 1917 nunca pensaron que al poder podrían arribar gente estúpida o sin nada relevante que aportar. Incluso los legisladores sin estudios de esa época, tenían experiencia relevante. ¿Por qué no se cambia esta ley? El usuario Alfredo Valle comentó: “Ha habido proyectos serios de ley que contemplan controles para que gente como Carmen Salinas no ocupe esos puestos, pero el PRI los ha bloqueado”. Arturo Peñaloza cuestionó: “¿En morena y otros partidos no hay gente igual o sólo en el PRI, no se supone que tiene mayoría Morena, por qué no se cambia está ley desde 1917? Luz Fabiola Matildes agregó: “Así es, el Legislador Permanente del 17 fueron hombres preparados y de avanzada que redactaron una Constitución también de avanzada basándose en la de 1857. ¿Por qué no la han modificado? Quizá porque la esencia de un Legislador/a es ser representante del pueblo en la Cámara de Diputados, que lo ideal sería gente por lo menos con cierta preparación y compromiso con la ciudadanía. Reitero, es lo ideal. Habremos de esperar que ellos mismos modifiquen la Constitución, en este momento, un solo partido tiene la mayoría para hacerlo”…… DESDE hace varios años el Tintero ha sugerido que, para ocupar un cargo de elección popular, el candidato tenga cuando menos una profesión y que además se someta a exámenes médicos, psicológicos y hasta toxicológicos, a fin de que quienes hagan las leyes y gobiernen en este país tengan la capacidad y no estén enfermos o drogados. Y vaya que ha habido cada caso. Como dice Luz Fabiola Matildes, habrá que esperar que los legisladores se hagan el Harakiri…….. MORENA contra el PRI. Una iniciativa presentada por la senadora (de Morena), María Soledad Luévano Cantú, propone quitarle los colores patrios al Partido Revolucionario Institucional. La propuesta con proyecto de decreto plantea que ningún partido político, asociación y organización política haga uso de los colores patrios. Según la morenista, los colores de la Bandera Nacional representan a todos los mexicanos, mientras que las organizaciones, asociaciones o partidos políticos representan a una parte de los ciudadanos del país. Por ello, considera que la Bandera Nacional y sus colores no pueden ser usados en los emblemas y colores de las organizaciones que representan a una parte de la sociedad. Además, arguyó que utilizar dichos colores para representar a una opción política genera confusión, pues, aunque los partidos políticos están legalmente reconocidos y reciben financiamiento público, éstos no son integrantes de ningún poder del Estado Mexicano……. SIMPLE dato: Diez mujeres y ocho hombres, entre ellos cuatro niños, murieron por dengue en Guerrero durante 2019. La Secretaría de Salud, informó que la mayoría de las muertes fue en La Montaña, principalmente en Tlapa…… PUNTO.