Experiencias de compra en tiendas en línea

El consumidor digital es implacable en sus preferencias de compra. Sus demandas cambian de manera constante y busca con exigencia la personalización. Por lo anterior, el éxito de un negocio enfocado a las tiendas en línea se basa en la estructura de un sistema que atienda la personalización de su servicio con un nivel de entrega competitivo y diferenciadores que superen las expectativas. La creación de una experiencia de compra en las tiendas en línea es robusta cuando cuentan con una entrega inmediata, generan devoluciones sencillas y tiendas físicas, pero sobre todo cuando generan una atención personalizada. Netshoes, empresa de origen brasileña cuya operación en México fue adquirida por Corporación HRC, ha tenido avances a partir de una nueva filosofía empresarial. Producto del modelo de negocios inicial de enfocarse al concepto de e-commerce con un catálogo online de artículos, ha consolidado su modelo mediante la incorporación de estrategias enfocadas en la experiencia de compra digital. La nueva era de Netshoes MX empezó en octubre de 2018 cuando Héctor Robledo Cervantes, que lidera Corporación HRC, integró una filosofía corporativa back to the basics para una empresa millennial, al combinar la perspectiva empresarial de un baby boomer a un negocio de nueva generación con enfoque de mercado. En su instrumentación, la fórmula integró un sistema de distribución de artículos deportivos de manera eficiente. Se trataba de distribuir productos de más de 100 proveedores, a través de un catálogo en línea de marcas vinculadas a los derechos que tiene actualmente para comercializar a las tiedas oficiales de distintos clubes. Para abastecer las compras, la firma en México cuenta con un equipo de 140 colaboradores especializados en comercio electrónico que operan una plataforma tecnológica de primer nivel e integra la distribución de las compras on line desde un eficiente centro logístico. Actualmente Netshoes MX tiene un equipo de 24 asesores en su call center, enfocado en atención al cliente con temas que abarcan desde el apoyo al momento de realizar una compra y asesoría en productos, hasta el seguimiento en la entrega. Con una base de datos donde el 50% de los compradores es repetitivo, Netshoes MX dispone de un portafolio de productos de 60 marcas en su inventario. Parte de su estrategia es diversificar nuevas tipologías de artículos enfocados al estilo de vida, como lo ha sido el segmento de la línea de ropa casual donde se encuentran lentes para sol, perfumes, relojes, diversidad en calzado, entre otros de distintas marcas. “Contamos con un centro de distribución (CEDIS) con una superficie de 4 mil m2 que alberga una gran variedad de productos de las más reconocidas y prestigiadas marcas oficiales deportivas como los equipos más representativos de la LigaMX (América, Chivas, Pumas, Cruz Azul). Asimismo, las tiendas oficiales y especializadas en México de NFL y Asics (especialista en productos running), entre otros; y tenemos la capacidad suficiente para soportar un crecimiento importante en los próximos 3 a 4 años”, comentó Héctor Robledo Cervantes, presidente del consejo de administración de Netshoes. “Uno de los aspectos que distingue a Netshoes MX, es que proporcionamos a nuestros usuarios la seguridad que brinda una plataforma certificada por la Asociación Mexicana de Venta Online y la Asociación de Internet MX, para la compra de productos on line”, aseguró el directivo. “Además, damos al comprador la certeza de que entregamos el mismo día (same day delivery) en ZMCM y el 90% de cumplimiento en la promesa de entrega (3-4 días) para toda la República Mexicana. El 80% de pedidos en la ZMVM son entregados al día siguiente”, detalla. Uno de los valores agregados se basa en la especialización de su personal y los procesos de la compañía, que garantizan la eficiencia de aspectos propios del mercado como la logística inversa para devoluciones. En el modelo de ventas, el primer cambio es gratis.