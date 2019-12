Tras 11 años, los RBD se reencontraron y el momento fue más que emotivo

Ciudad de México, Diciembre 24.- Por años, los fans de RBD ansiaron el reencuentro de la banda de pop mexicana que alcanzó fama internacional hace más de once años gracias a la telenovela Rebelde.

La espera acabo: El pasado domingo, los seis integrantes de la banda pop se reencontraron. No fue en un escenario ni en un set de grabación. Fue un encuentro íntimo, muy personal, lleno de alegría y buenos recuerdos. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Cristopher Uckermann y Christian Chávez volvieron a estar juntos y se fundieron en un abrazo.

Fue Maite la encargada de compartir una entrañable foto de la reunión. En ella, aparecen los seis abrazados.

Luego de casi cinco años de haberse separado y de que su reencuentro es incierto, RBD está listo para volver a brillar con el documental que se prepara bajo la producción de Pedro Damián, en el que se despejarán algunas incógnitas sobre la banda.

"Este es el verdadero reencuentro. No el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, es el reencuentro de las seis almas que fueron una sola... y ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada. Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre fue un regalo de amor máximo directo al corazón. Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo todo lo que con lleva porque ayer recordé quienes somos cuando estamos juntos. Los amo más que nunca", posteó conmovida.

Así se terminaron por fin las especulaciones de mala relación entre ellos. Hoy sabemos que entre ellos no hay rencores y que sí, tal como lo afirmó Anahí hace unos días en su podcast , sus vidas han tomado rumbos distintos, pero el amor permanece.

“Las vidas a veces toman diferentes caminos, obviamente no va a ser siempre lo mismo, ni te vas a seguir viendo con todos igual que como te veías. Por ejemplo, mi vida tomó un camino muy distinto, la de Christian otro, la de Maite otro, todos. Pero eso no quiere decir que, dentro de tu corazón, por lo menos en mi caso y lo digo abiertamente, hay un cariño para cada uno”, explicó Anahí recientemente.

¿Abrirá esta reunión la posibilidad de un futuro reencuentro en los escenarios? Esperamos que sí.