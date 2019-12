Joe Biden afianza preferencias en la contienda demócrata

Washington, E. U., Diciembre 24.- El exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabeza las encuestas nacionales de su país para ocupar la candidatura del partido demócrata en las elecciones de 2020.

De acuerdo con el sitio de análisis de datos fivethirtyeight.com, Biden tiene 26.8 por ciento de las preferencias en el promedio de encuestas a nivel nacional, seguido de Bernie Sanders, con 17.9 por ciento.

El tercer sitio es para Elizabeth Warren, quien a finales de noviembre era la segunda favorita, pero que perdió respaldo los primeros días de diciembre.

“He dedicado mi vida al servicio público. Necesitamos un presidente que cumpla con ese deber”, expresó en su cuenta de Twitter el abogado, senador y número dos de la administración del expresidente Barack Obama.

La semana pasada, en la ciudad de Los Ángeles, los precandidatos llevaron a cabo el séptimo debate de su partido.

Durante el encuentro, los aspirantes defendieron el juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Era una necesidad del Congreso actuar como lo hizo sobre el impeachment. Necesitamos reparar la integridad de la presidencia”, declaró durante su participación en la Universidad Loyola Marymount, en Los Ángeles.

Así lo declaró en torno al caso en el que el demócrata está directamente involucrado.

En septiembre pasado, se divulgó la transcripción de una llamada telefónica entre Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelensky.

En la conversación, Trump pidió a Kiev indagar al hijo de Biden.

En tanto, Bernie Sanders también condenó las acciones del republicano.

“Tenemos un presidente que es un mentiroso patológico. Tenemos un presidente que encabeza la administración más corrupta de la historia moderna de nuestro país”, dijo.

En total, hay 15 aspirantes que buscan competir contra el republicano Donald Trump, quien buscará la reelección en 2020.

Además, hay otros 12 que han dejado sus cargos, de acuerdo con el sitio de análisis.

En 2016, Joe Biden descartó participar en las elecciones presidenciales luego del fallecimiento de su hijo.

En el mismo sentido, al año siguiente en la presentación de su libro Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship and Purpose (Prométemelo, papá: Un año de esperanza, dificultades y objetivos) declaró que aún sentía el deber de hacer de Estados Unidos y el mundo un lugar mejor.

En ese entonces declaró que no tenía planes para presentarse en las elecciones del próximo año.

Sin embargo, impulsado por sus hijos, Joe Biden se presenta de nueva cuenta en la carrera por la Casa Blanca.