Frank en su tinta...

SEGÚN los números del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el PRD ganaría en este momento la gubernatura sólo con sus afiliados, pues afirma que “tiene 250 mil, por 56 mil del PRI y treinta y tantos de Morena”. Y de esos 250 mil perredistas (según los números de Aguirre), 85 mil son de su corriente: Izquierda Progresista Guerrerense. Es decir (según los números de Aguirre), IPG sola le ganaría en este momento al PRI y a Morena. La realidad electoral es otra en Guerrero. Tal vez los números de Aguirre sean ciertos, pero se trata de afiliados a los partidos, que en su gran mayoría fueron anotados por los “afiliadores” para cumplir, pero que en el momento de acudir a votar no lo hacen. Es más, en todas las afiliaciones de todos los partidos hay simulaciones, que arrojan cifras elevadas para regocijo de los dirigentes. Es cierto, el PRD sigue fuerte en algunas regiones de Guerrero, quizás con más estructura que Morena y menos que el PRI, pero las recientes encuestas indican que el partido de Andrés Manuel López Obrador ganaría (en este momento) la gubernatura, el PRI quedaría en segundo lugar y el PRD en tercero. El efecto AMLO sigue vigente, pero todavía falta para el 2021……… POR CIERTO, en la posada amarilla realizada en Chilpancingo, donde Ángel Aguirre dio a conocer estos números, también se lanzó contra el exsenador Armando Ríos Píter y le echó porras al gobernador Héctor Astudillo Flores. Sobre el auto-llamado Jaguar recordó que fue el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, quien lo ayudó para que llegara a la candidatura del PRD a la gubernatura de Guerrero en los comicios del 2011. Cuando el ahora actual secretario de Relaciones Exteriores del gobierno federal lo citó en un restaurante de la Ciudad de México, narró: “supuse que quería invitarme a que apoyáramos a quien iba a ser el candidato del PRD, que en ese momento era a quien estaba dando todo su respaldo y todo su apoyo y era a uno de los tipos más traidores y ruines que tenemos en Guerrero: Armando Ríos Píter, que es ejemplo de la traición. Traicionó a Marcelo Ebrard, traicionó a López Obrador; traicionó a Florencio Salazar (actual secretario general de Gobierno de Guerrero); me traicionó a mí. Cuando andábamos en campaña le decía yo: ‘haber Jaguar ponte a bailar y luego, luego, se soltaba bailando. Así es de servil”. Y sobre el gobernador también recordó que hace unos días un grupo de campesinos de Costa Chica arrojó una palmera a los cables de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, inconformes porque no les han pagado una indemnización. Dijo que al enterarse del conflicto le envió un mensaje a su amigo el gobernador Héctor Astudillo Flores, a quien le manifestó su reconocimiento por “sus buenos oficios”, porque de inmediato instruyó al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame (para que atendiera el asunto) y el servicio de energía eléctrica se restableció el jueves. En ese sentido señaló que IPG le guarda amistad y respeto al gobernador Astudillo……. SUELDOS mayores a los del presidente López Obrador en el INE. Con el argumento de que los consejeros realizan una actividad especializada, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral decidió fijar las percepciones de este personal por arriba del salario del presidente, el cual quedó en 111 mil pesos mensuales para 2020. Según el Manual de Remuneraciones del INE, aprobado en sesión de la Junta y la Estructura Ocupacional para el siguiente año, el sueldo de estos servidores públicos quedará en 170 mil 712 pesos mensuales, cantidad similar a la que reciben en la actualidad quienes no se ampararon……. SIMPLE conclusión (por el caso Bartlett): En el PRI son corruptos y hasta tumban sistemas, pero si se integran a las 4T ya no…….. PUNTO.