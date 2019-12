Sara Sosa sobre herencia y regalías de José José: 'Todo a su momento, no hay prisa'

Ciudad de México, Diciembre 23.- Al cumplirse tres meses de la partida de José José, hay temas que aún siguen sin respuesta, como lo que sucederá con la herencia del legendario cantante. De hecho, este ha sido una de las tantas razones por la que Sara Sosa, hija menor del intérprete, se ha visto enfrentada con sus hermanos mayores, José Joel y Marysol Sosa, sin que hasta el momento hayan logrado ponerse de acuerdo u obtenido algunas certezas.



En una reciente entrevista con el programa Suelta la Sopa, Sarita Sosa fue cuestionada respecto a la herencia de su papá y sobre si ya ha tenido algún avance en el tema. Sin embargo, para la menor del ‘Príncipe de la Canción’ parece que es algo que no le preocupa y considera que las cosas se darán en su debido tiempo. “En su momento se hará (la lectura), no hay prisa”, aseguró la también cantante.



Sarita también fue cuestionada por las regalías que la música de su papá continúa generando y acerca del por qué no ha venido a México a cobrarlas. La respuesta de la menor de los hermanos Sosa fue casi la misma. “Todo es en su momento, igual no hay prisa”, sentenció. En ese mismo sentido, la cantante también respondió a los cuestionamientos sobre si la razón por la que no se ha a acercado al país natal de su papá es por miedo al rechazo y a las críticas que ha recibido tras darse a conocer la muerte del intérprete de Amar y Querer. “Es obviamente una situación que no tenía pasar (las críticas), porque igual están juzgando sin saber”, dijo.



A pesar de todo lo que se ha dicho sobre ella, la cantante asegura que no tiene ningún tipo de rencor en contra de quienes la han criticado e incluso mostró su orgullo por tener sangre mexicana corriendo por sus venas. “De este lado no hay ningún resentimiento, México también es mi país”, expresó la joven artista.



Sarita también habló sobre estos meses en los que ha tenido que vivir sin la presencia de su papá y se refirió a como ha vivido su duelo, una etapa en la que ha tenido que aceptar la ausencia del aclamado artista. “Es difícil no tenerlo aquí, no verlo, no abrazarlo, es aprender a aceptar que él ya no está”, dijo.