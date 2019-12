Cristian Castro revela los detalles de su pelea con Luis Miguel

Ciudad de México, Diciembre 23.- Mucho se ha dicho sobre el motivo que terminó con la amistad entre Luis Miguel y Cristian Castro . Aunque el intérprete de Azul ya había ofrecido algunas pistas sobre lo que sucedió, no ha sido hasta ahora que reveló con lujo de detalles, qué fue lo que realmente pasó y qué lo hizo tan importante, que la herida no ha logrado sanar hasta ahora.



Durante una entrevista en el programa argentino Podemos Hablar, Cristian expresó su sentir sobre esta situación: “No somos amigos porque él no ha querido (Luis Miguel). Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad”, aseguró el cantante.



¿La razón? De acuerdo con Castro, el intérprete de Sueña “se metió” en la relación que mantuvo con la modelo Daisy Fuentes en 1994: “Yo estaba saliendo con una chica. Me decepcionó un poco porque vino a meterse. Eso fue lo que nos distanció. A mí no de él, yo lo dejé meterse, porque lo quiero mucho”.



“La empezó a enamorar, le empezó a hablar y ella me lo decía. Yo sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba. Así que le dije a Daisy: ‘Lo mejor es que pruebes con este chico, porque realmente es mi hermano”, recordó.



Además el Gallito Feliz aseguró que, en todo caso, el que debería de sentir algún tipo de resentimiento es él: “A partir de ahí él se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto”.



Sin embargo, el hijo de Verónica Castro admitió que le encantaría volver a tener cercanía con El Sol: “Yo solamente quiero tener de vuelta mi amistad con él. Es una mujer que la verdad fue una coincidencia, que no se lo tome tan a pecho. Él se enamoró mucho de ella, pero eso no quita que haya sido una coincidencia lo que sucedió. Debe de pensar que fue algo que hice a propósito, pero no. Menos a un gran cantante que lo amo tanto”, aseguró.



Sobre la posibilidad de buscar una reconciliación entre ellos, Cristian reveló que ha ido a varios shows de Luismi, esperando que lo reciba como en el pasado, sin embargo la respuesta no fue positiva: “Siento el cambio de energía en él, pero siempre tendrá el mismo lugar en mi corazón”, expresó.