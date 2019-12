Marchan transportistas para exigir mayor seguridad y paz

Iguala, Gro.,, Diciembre 20.- Transportistas del municipio de Iguala realizaron una marcha-caravana por la paz, en la que participaron más de mil 500 vehículos y donde exigieron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como al gobierno estatal mayor seguridad y la instalación de filtros de vigilancia en las entradas de la ciudad para evitar que continúe el robo de autos, asaltos y demás delitos contra este sector de la población.

“A gritos le pedimos y le exigimos a los gobiernos federal y del estado que manden más seguridad a Iguala, ya que hemos sido víctimas de asaltos y robos de vehículos, que lesionan nuestra economía.

Desde la 14:00 horas de este jueves transportistas de las diferentes organizaciones que existen en la ciudad se comenzaron a reunir en el Boulevard H. Colegio Militar a la altura de la entrada de la Ciudad Deportiva, así como en las carreteras que conducen hacia las ciudades de Chilpancingo, Taxco, Cocula y Tuxpan.

Con leyendas en sus medallones que rezaban: “Queremos Paz”, “Exigimos seguridad”, “Gobernador voltea a ver a Iguala”, “Obrador queremos seguridad para Iguala”, “Basta de Inseguridad” y “Paz para Iguala”, más de mil 500 unidades entre taxis, urvans, combis, camiones y hasta pipas, encabezados por los líderes de las organizaciones, partieron desde la Patria Trigarante y circularon sobre Avenida Bandera Nacional, Juárez, Reforma y Aldama.

A la par, sobre las carreteras que llevan a las ciudades de Chilpancingo, Taxco, Cocula y Tuxpan, los transportistas también realizaron manifestaciones, llevando a cabo cortes intermitentes para dar a conocer su exigencia de “Paz para Iguala”.

Los trabajadores del volante hicieron un llamado al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a voltear sus ojos a Iguala, “necesitamos que Obrador voltee a ver a Iguala, que mande la Guardia Nacional, que se genere una estrategia, que le brinde su respaldo al presidente de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, ya que es muy común el robo de autos a nuestros compañeros y no se conforman con eso a veces hasta matan al chofer”.

Los líderes transportistas Martín Ocampo y Salvador Figueroa, coincidieron en señalar que la inseguridad no solo afecta al transporte, sino a toda la ciudadanía, pues el índice de delitos ha subido enormemente.

“López Obrador no ha cumplido su palabra en el tema de seguridad, nosotros ya no confiamos en nadie, hay uniformados armados en las calles y parecen turistas, al igual que las llamadas Policías Comunitarias, nosotros ya no creemos, no estamos en contra de nadie, simplemente queremos seguridad, ya no queremos más muertes de nuestros compañeros, más robos de vehículos”.

Agregaron que lo que están pidiendo es seguridad, “la ciudadanía ya no puede salir a la calle porque tiene miedo, no podemos dejar salir a nuestros hijos porque no sabemos si van a regresar, por eso le pedimos al presidente de México, que voltee sus ojos para Iguala, que mande a la Guardia Nacional y nos diga cuáles son las estrategias que tiene para controlar la inseguridad en la ciudad de Iguala”.

Por su parte, el dirigente de la Unión de Federaciones del Transporte Liviano del Estado de Guerrero, Adrián Rosales Bastos, señaló que “hoy los transportistas ponen de manifiesto su inconformidad y piden al gobierno federal que atienda el asunto de seguridad, que hasta ahora ha hecho caso omiso a todas las acciones que hemos hecho de una manera pacífica, donde le pedimos la seguridad que tanta falta nos hace a todos los ciudadanos, no sólo al transporte”.

“Le estamos pidiendo a los tres niveles de gobierno que instale los filtros de seguridad, para que se hagan revisiones en las entradas de Iguala. La instalación de los filtros no sólo lo piden los transportistas, sino también los comerciantes”.

Aseguró que los transportistas y las familias de varias colonias están en la postura de que se reanuden los filtros, pero sobre todo, que se tenga paz y tranquilidad, no solo para los igualtecos, sino para que los visitantes tengan esa certidumbre de que Iguala, es un municipio tranquilo.

“Es por eso que queremos que se reanuden los filtros en las entradas y salidas de Iguala por la Guardia Nacional o la Sedena, porque de repente pasan cosas que nos afecta a todos los ciudadanos de Iguala”, indicó.

Finalmente, los líderes transportistas pidieron una disculpa a la ciudadanía por las molestias que hayan generado por la marcha-caravana que realizaron, pero señalaron que es necesario alzar la voz para pedir seguridad y paz para Iguala.