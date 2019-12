Averígüelo Vargas

El gobernador que mayor actividad ha desplegado en Guerrero es Héctor Astudillo. —Mario Moreno advierte que no está obsesionado con la candidatura.

Un caso especial es el del gobernador Héctor Astudillo Flores, porque es evidente que es el gobernador que más ha trabajado en el estado desde el día en que asumió el cargo, sin descansar ni detenerse por enfermedad para nada.

José Francisco Ruiz Massieu, su maestro, puede ser visto como el mandatario reformista que mejoró gran parte de la legislación que rige al estado, pero Astudillo es el gobernador "de la praxis", siempre con la orientación de su maestro.

Durante los 4 años que lleva de su administración, ha estado en varias ocasiones en los 81 municipios del estado, porque busca estar en contacto permanente con la gente de toda la entidad, porque los planteamientos y demandas de sus habitantes son diferentes al tratarse de quienes habitan, producen y desarrollan su familia en la Tierra Caliente, a los que cumplen sus actividades en la Montaña o en la Costa Chica; en las zonas turísticas o en las regiones eminentemente indígenas.

Llama la atención también su resistencia, porque no hay día que suspenda sus actividades, sin importar el clima o las dificultades de las regiones donde se desplaza y el bueno o mal estado de su salud, porque toda la gente se enferma, hasta los gobernadores, que están expuestos a las mismas contingencias de cualquier ciudadano.

No es exagerado decir que Astudillo es el gobernador más trabajador que ha tenido Guerrero, siempre en busca del beneficio y el auxilio a una población donde la pobreza es una lacerante realidad, muy difícil de superar, a pesar de los muchos esfuerzos que realiza, pero por el hecho de que influyen otros factores en mantener y en no lograr superar esa triste situación.

Guerrero se ha mantenido en una mala condición económica no obstante que todos los presidentes de la República han estado, en sus campañas o durante el ejercicio del cargo, en las regiones pobres del estado, pero han servido más para la foto que para ofrecer un respaldo real y de amplia cobertura que permitiera al estado superar su ancestral retraso y marginación.

MARIO MORENO ADVIERTE QUE NO ESTÁ OBSESIONADO CON LA CANDIDATURA.--Mario Moreno Arcos, secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado comentó que aún no son tiempos de definir las candidaturas para el cargo de gobernador del estado para el sexenio 2024 -2030, por lo que hasta ahora no ha buscado promocionarse ni ha planteado que alcanzar la candidatura sea su principal objetivo por el momento.

Recordó que a lo largo de su carrera política ha participado en seis procesos electorales; dos veces para presidente municipal, dos veces para diputado local y dos veces para diputado federal, y en todos los casos ha resultado ganador de la contienda electoral respectiva, por decisión de los ciudadanos a los que correspondía emitir su sufragio.

Destaca que no está obsesionado en alcanzar la postulación del priismo estatal, porque no es un aventurero de la política, de modo que aceptaría ser abanderado de su partido siempre que las condiciones de la competencia muestren que existe la posibilidad de ganan la contienda, porque de no ser así, preferiría no competir para no hacer perder a su partido, al que siempre ha representado con éxito.

La unidad, dijo MMA es un elemento que debe ser prioritario para los priistas en la contienda venidera, porque sin esa condición asegurada, no habría posibilidades reales de triunfo, por lo que es indispensable que todas las corrientes internas se unan con el candidato que resulte postulado e incluso deben buscarse alianzas con otras fuerzas estatales, porque se esa manera las posibilidades de retener la gubernatura se amplían y fortalecen.

Todavía faltan cerca de dos años para la elección el 2021 que permitirá elegir al nuevo gobernador, que sustituya al incansable Astudillo, tiempo en el que los contendientes podrán llegar en condiciones más o menos equilibradas, siempre y cuando lleguen sin fracturarse, unos y otros, porque el problema de las diferencias internas se dan tanto dentro del priismo, pero también entre los integrantes de Morena.

Necesariamente, el PRI buscará retener la gubernatura, que sería lo más apropiado, visto el intenso trabajo de Héctor Astudillo, inédito en el estado, y la buena aceptación de gente como Mario Moreno, que siempre ha ganado y que no arrastra una mala imagen entre la ciudadanía, situación que si ocurre con otros de los aspirantes priístas.

Sin embargo, en ese caso, todo indica que la postulación del candidato de Morena se dará por un dedazo aplicado desde las conferencias mañaneras, para favorecer al delegado único, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien no parece tener una amplia y suficiente aceptación ciudadana, pero se espera lograrlo con el manejo que hará en este tiempo de los programas sociales de AMLO y la entrega en efectivo de cientos de millones de pesos entre los futuros electores.

El PRI necesita, efectivamente, una alianza con otros partidos, como el PRD, el PAN y Convergencia, como ya lo planteó el perredista externo Ángel Aguirre Rivero, quien encabeza una de las corrientes más activas dentro de ese partido, aunque también hay quienes se oponen, porque suponen que el PRD tiene la fuerza suficiente para ganar por sí mismo, pero no advierten que esa fuerza se diluyó con los tres gobiernos fallidos de la década perdida, del 2005 al 2015, y también porque son muchos los grupos e individualidades que abandonaron el barco para irse a probar suerte a Morena.

Morena ha fallado en muchos casos con programas incumplidos, como el del fertilizante, las guarderías y muchos más y su única posibilidad es seguir regalando dinero que les asegure los votos que va a necesitar.

