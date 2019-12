Guerrero requiere de gobernantes de tiempo completo: H. Astudillo

Chilpancingo, Gro., Diciembre 18.- El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló este martes que el programa de fertilizante debe ser manejado por personas que conozcan el campo guerrerense y no operarse desde la Ciudad de México, como ocurrió en este 2019, para garantizar que el insumo llegue a tiempo.

Dijo que la petición ya fue planteada: “no queremos, no deseamos, como ya lo expresamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que el programa se maneje desde la Ciudad de México y por personas que no conocen Guerrero”.

Astudillo acudió este martes al 18 Congreso Agrario Estatal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (LCASC) que dirige Evencio Romero Sotelo, en donde emitió un mensaje ante campesinos, comuneros y líderes ejidatarios; dijo que confía en que el insumo llegue, ahora sí, a tiempo y para todos los productores agrícolas de la entidad: “estoy convencido de que ese también es el propósito del presidente López Obrador”.

El mandatario estatal refrendó su apoyo a los campesinos guerrerenses hasta el límite de sus posibilidades y manifestó que a pesar de que el presupuesto federal asignado para el próximo año será poco, sigue teninedo el ánimo y entusiasmo de apoyar al campo.

Lamentó que en el Presupuesto 2020 recién aprobado por el Congreso local se le hayan destinado al sector del campo únicamente 340 millones de pesos y reiteró que su gobierno hará todo lo que esté en sus manos para compensar está reducción al agro de Guerrero.

“Con lo poco que tengamos haremos lo que nos corresponda hasta el límite de nuestro alcance económico para seguir apoyando acciones en el campo. Hay cosas importantes en el presupuesto; no tenemos el mismo dinero (que en otros ejercicios fiscales) pero seguimos teniendo ánimo, entusiasmo y responsabilidad”.

NO DISTRAERSE EN FIESTAS NI FRIVOLIDADES, PIDE ASTUDILLO

Asimismo, comentó que es un gobernador que está atento a los problemas de Guerrero, por lo que no se distrae y sigue trabajando todos los días a pesar de enfermedades o cansancios.

“El gobernador no tiene derecho ni a distraerse, ni a enfermarse y si se enferma, tiene que seguir trabajando, pendiente del estado”.

Señaló que el gobernador no tiene derecho de acudir a fiestas u otras actividades que lo distraigan de sus actividades cotidianas porque así lo amerita el estado, que “requiere de gobernantes de tiempo completo y no de un gobernante que se distraiga en fiestas o en frivolidades. Les he dicho a mis funcionarios que si van a fiestas, que lo piensen bien, porque no son tiempos para andarse distrayendo en fiestas. El pueblo de Guerrero exige, con sentido de justicia, que le presten atención”.

NO PELEAR NI DESPOTRICAR; LLAMA GOBERNADOR A LA PRUDENCIA Y AL TRABAJO

Astudillo Flores comentó que la reciente transición de “partido a partido” en el gobierno federal “no costó una sola vida”, debido debido a la fortaleza de las instituciones, por lo que, indicó, se le debe seguir apostando a tener instituciones sólidas, firmes, fuertes y no contribuir a deshacer el país.

Agregó: “Nosotros lo que tenemos que hacer es contribuir a que el país salga adelante y eso es lo que quiere el gobernador de Guerrero, que salgamos adelante todos, no voy a pelear o ponerme a despotricar, el gobernador debe darse estatura y por supuesto debe llamar a todos a la prudencia, al trabajo, a la constancia, a la contribución de este estado”.

También les recordó la compleja situación en que recibió Guerrero, sumido en la ingobernabilidad y con ayuntamientos tomados, pero con trabajo y diálogo, hoy las condiciones son diferentes y todos los poderes trabajan en la normalidad.

En su intervención, el dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, Evencio Romero Sotelo, anunció su respaldo a la “cuarta transformación” del presidente López Obrador, pero advirtió que también señalarán y criticarán las acciones o políticas que no funcionen.

Asimismo agradeció al gobernador Héctor Astudillo, ya que en los distintos cargos que ha ostentado en su vida política, siempre ha respaldado a esta organización campesina.

Reconoció al gobierno de Astudillo que derivado de la gratuidad del programa de fertilizante que operó en 2016, 2017 y 2018, en coordinación con los gobiernos municipales, se elevó el cultivo de maíz a 1 millón 300 mil toneladas, lo que equivale a un creciente del 40 por ciento, en comparación con las 97 mil toneladas que se producían en 2015.

En el marco de este congreso, Romero Sotelo informó que ofrecieron asistencia técnica para la elaboración de más de 100 proyectos productivos en el extinto Programa de Concurrencia.

El cuerpo jurídico ofreció asesorías gratuitas en asuntos agrarios, familiar, civil y penal.

En este congreso también estuvieron el presidente municipal de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán; el titular de Sagadegro, Juan José Castro Justo y el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos, así como el diputado local, Bernardo Ortega Jiménez.