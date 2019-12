Revista de la Semana

Comenzamos a platicar hace 55 años e inexplicablemente no hemos terminado todavía. Casi siempre nuestra conversación empieza con las mismas palabras: ¿Cómo ves esto? Los sorbos a la taza de café le van poniendo puntos suspensivos al recuerdo de los pasados tiempos. Hablamos. Hablamos de cuando éramos novios, del día que nos casamos, de las penurias iniciales, de la llegada de los hijos, de las vacaciones con los hijos, de la aparición de las nietas, de nuestras contadísimas amistades. Y al final, siempre la misma inquietud: “¡Cómo se va la vida!” “¿Qué irá pasar con nuestras nietas?”

Yo me pregunto si en verdad se va la vida y acabo por pensar que no. Por un lado, quedan nuestras obras: grandes o insignificantes; lo que hemos hecho de positivo o negativo, lo que hayamos hecho para honrar nuestro nombre y el de nuestra familia. Pero, también, la carne y la sangre de ella y la mía seguirán viviendo en la sangre y la carne de aquellos a quienes dimos vida y a su vez en la de aquellas a quienes ellos den vida.

No son muchos... Cuatro hijos y tres nietas.

Los días infaltables en que nos reunimos todos son: el día de la madre, el día del padre y con motivo de las fiestas decembrinas. Y pensar que todo principio, cuando después de tres años de tratarnos, de convivir entre compañeros, un leve rozón, como descarga eléctrica, recorrió nuestros cuerpos y entendimos que éramos el uno para el otro y así ha sido desde hace 52 años.

Para mí, eso fue como un milagro, un regalo permanente de la vida, una bendición del Cielo. ¡Mi esposa es todavía tan bella! La sonrisa con que cada mañana me saluda hace que en la casa brille el sol aunque esté lloviendo o tiriten las calles por el frío. Hay en sus ojos de color la misma luz que tenía de jovencita, en su voz la misma música de la juventud y su cuerpo mantiene la esbeltez de la palmera.

Antes era muy bonita; ahora es muy hermosa. La miro y no advierto en su rostro la marca de los años, ni veo en su andar el peso de la edad. Para mí es la misma mujer de la que me enamoré cuando al roce con su piel me electrizó y de la que sigo enamorado.

No me explico por qué me llegó ese prodigio. Yo no era guapo, ni tenía dinero, ni mi familia era de sociedad. Y sin embargo recibí el milagro. Un vecino de ella me decía cada vez que me lo topaba. “En el barrio todos te odiábamos. Te llevaste a la muchacha más bonita”. Una compañera, Dalila, que jamás he vuelto a ver, me comentó: “Suertudo. Bonita y con ojos de color”.

El día que me casé con ella ha sido el más feliz de todos los días de mi vida y vaya que hemos vivido muchos. No me apena decir que fue un sueño. Ni siquiera me sacó de mi éxtasis el haber pasado la noche de bodas en un petate, ya que perdimos los boletos por la recepción que nos hizo la familia.

Cuántas cosas han sucedido desde la fecha en que emprendí el camino con mi compañera. Ha habido horas de reír y horas de llorar. Hemos tenido días serenos y noches de tormenta. Pero hemos gozado la felicidad y hemos afrontado las penas tomados de las manos. Cuando la dicha se comparte resulta esplendorosa, y cuando se comparte el sufrimiento se superan más pronto las penas.

Claro, también hemos tenido desencuentros. Es cierto. Ella ha batallado con las pequeñas impertinencias del marido y con sus grandes equivocaciones de hombre. Para las pequeñeces ha tenido el don de la paciencia, para los errores la sabiduría del perdón. Cuando nos preguntan “¿Cómo han durado tanto?” Ella responde: “Gracias a Dios”. Yo añado: “Gracias a ella”.

El final del camino no debe estar muy lejos. Mi paso ahora es lento. Batallo un poco al caminar por molestias en la rodilla. Ninguno de los dos tenemos miedo de morir, así como nunca hemos tenido miedo de vivir. Nos preocupa el mundo que el día de mañana les tocará vivir a nuestras nietas. Tenemos la certidumbre de que nuestra vida continuará en otras vidas. Quizás es eso lo que las religiones llaman “vida eterna”. Y es que el amor que nos unió es eterno. De dos que se aman nace una eternidad. En esa eternidad seguiremos preguntándonos uno al otro ¿Cómo ves?

Amigo lector, quiero dejar plenamente aclarado que si abordé este tema que nada tiene de público y trascendente, es por tres razones: porque, como dice la canción: “yo soy de esos amantes a la antigua…” y, precisamente, un día como hoy, pero de hace 52 años me casé. Por ello, doy gracias a Dios por permitirme vivir y a mi esposa que sigue enflorando el camino de mi vida. Estoy agradecido con mis padres que me inculcaron valores y principios y heredo a mis hijos un nombre del que no se podrán avergonzar. Y, finalmente, a mis lectores, por compartir mis vivencias, a los que también les puedo asegurar que, “amor como el nuestro, no hay dos en la vida…