No hay ingobernabilidad en México: López Obrador

Ciudad de México, Diciembre 18.- Al referirse a la presencia del crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no habrá impunidad para nadie, porque en ningún caso "el Estado se encuentra impedido para poner orden. No hay en México ingobernabilidad, no hay retos ni desafíos" de la delincuencia organizada. "Como es del dominio público, hubo una estrategia que resultó fatal y equivocada, sobre todo a partir de la guerra contra el narcotrafico".

En el marco de la presentación del informe en materia de seguridad, el mandatario reconoció que enfrentarla ha sido muy difícil, porque había una tendencia al alza de la incidencia delictiva. "Había corrupción y contubernio entre autoridades y delincuencia, pero vamos a ir resolviendo y avanzando, seguros de que vamos a poder garantizar paz y seguridad".

Señaló que en el informe no se van a maquillar ni ocultar cifras, pero declinó abundar en torno al reporte de asistencias de gobernadores a las reuniones estatales de coordinación de seguridad.

De acuerdo al reporte presentado por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se destaca la mayor presencia de los titulares del Ejecutivo en la Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas y San Luis Potosí.

En contraste, hay estados como Guanajuato, Campeche, Querétaro, Sonora, Morelos o Coahuila donde la presencia de los gobernadores ha sido prácticamente nula, aunque en la mayor parte de ellos asiste el secretario de Gobierno o los responsables de seguridad pública, que son funcionarios con incidencia directa en las políticas de seguridad.

Al abundar en torno a la incidencia de delitos, destacó que se concentra en diez entidades.

Mencionó que ayer, por ejemplo, de los 75 homicidios ocurridos, 57 estuvieron asociados a la delincuencia organizada. Es importante destacar, dijo, que esto se asocia a bandas delictivas ya conformadas.

Mencionó que el caso particularmente más preocupante es Guanajuato, donde hay días que llega a representar el 15 por ciento del total de asesinatos que se perpetran en el país. Entre las entidades que mayor incidencia tienen sobresalen, además, Baja California, Veracruz. Ciudad de México, Colima y Michoacán.

Por ello, dijo que se busca dar especial atención en aquellas entidades con mayor incidencia porque se debe garantizar la paz y tranquilidad en todo el país.

Dijo que se trata de persuadir a los gobernadores para que se involucren en estas reuniones de seguridad y se busca fortalecer la coordinación entre federación y estados cuando no hay suficiente coordinación. "Nosotros tenemos que suplir, no puede haber vacíos, no deben existir en el ámbito de autoridad porque siempre se llenan", por ello es donde más despliegue hay de la Guardia Nacional.

López Obrador dijo contar con varias ventajas en relación a la estrategia seguida en el pasado. Subrayó que entre otros aspectos que diferencian es precisamente la coordinación cotidiana para garantizar paz y seguridad, la creación de la Guardia Nacional, un sistema de inteligencia mucho más eficaz "pero la ventaja mayor es el punto de partida del enfoque que es la atención de las causas que provoca la violencia".