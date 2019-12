Palabrerío

CÓDIGO SUTIL. Siempre que reflexiono con profundidad sobre la política, termino sumergido como en un marasmo, en esos momentos busco la compañía de Simona, porque ella tampoco cree en paraísos terrenales ni en quienes los prometen, ella no se deja seducir por frases rimbombantes, por gestos falsamente generosos, por promesas huecas, y banalidades disfrazadas de actos relevantes de los eternos líderes políticos, porque ya está fastidiada de ese disco rayado enajenante. Ella decidió dejar de seguir apostando a un juego en el que el falso líder siempre está en la cima del poder, mientras que ella al igual que todo el proletariado, nunca ha gozado de los beneficios de los triunfos de la derecha o de la izquierda, porque dice que gane quien gane, el pueblo que hace ganar elecciones siempre es el perdedor. Simona no ofrece nada que vaya más allá de lo efímero, pero tampoco pide bienes materiales, simplemente es lo que debe de ser en cada momento que está presente, ella ya no sigue a nadie, ni siquiera en las cuestiones sentimentales, es libre como el viento que nada lo detiene, santiguando glorias y penas con su mágica presencia, sin tiempo y sin medida, con las palabras precisas y el gesto contundente para dejarte indefenso, cuando más seguro te sentías para conquistarla, aunque fuera en una mínima parte de sus sentimientos. Es solidaria en los momentos de crisis, cuando realmente la necesitas más allá de lo mundano. De ella todo se puede esperar menos que acepte estar en una relación que le provoque el cautiverio. Nunca quiso que nuestros cuerpos se hicieran poesía, me dijo que me amaba pero de manera hierática, al margen de cualquier concupiscencia, y que si hacíamos el amor en esas circunstancias, sería como tomarse un vaso de agua sin sed. Al margen de esa condena inmerecida, ella siempre me trata bien a su manera, para ello estableció conmigo un código sutil de sus rechazos. Si yo me hubiera instalado en los sentimientos negativos hacia ella, hubiese sido el modo más fácil de convertirme a los ojos de los que nos conocieron, en alguien totalmente contradictorio, porque soy yo el que siempre la busca, pero por desgracia la encuentro pocas veces. Una tarde de copas me dijo mientras bailábamos muy juntos en la complicidad de una melodía romántica: La política no tiene importancia cuando las personas van juntas por el mismo camino y quieren llegar al mismo sitio y al mismo tiempo, nadie primero ni después, todos juntos apoyando a los que caen o dudan y quieren claudicar, en esas circunstancias nada ni nadie podrá impedir que llegue el pueblo a la meta, al margen de los políticos patéticos. Después de esa reflexión pegó su mejilla a la mía y me dijo: No pienses en nada, no quieras nada, sólo intenta sentir este momento sin desear hacerlo eterno. Pero yo no podía hacerlo, pues deseaba tenerla mucho tiempo entre mis brazos y no como era siempre: cielo e infierno en unos cuantos minutos. Simona ¿por qué no pasas más seguido por mi vida?



QUE TODOS LOS SERES TENGAN PAZ ESPIRITUAL. Felices fiestas decembrinas y próspero año nuevo. Espero nos volvamos a encontrar en estas páginas en el 2020.