Frank en su tinta...

AMLO reitera que no va por la reelección. En gira por Tabasco y Veracruz y sin que le preguntaran, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió tres veces a no reelegirse en 2024. “Yo soy maderista”, dijo una vez. “¡Ay mojo máistro!”, insistió, en una frase que un tabasqueño como él explicó que significaba “ni que fuera maestro que hereda la plaza”. En Villahermosa, ante técnicos de Sembrando Vida, dijo que los apoyos durarán hasta 2024. Apuntó: “Tampoco hacernos ilusiones de que va a haber continuidad porque, aunque triunfe un gobierno surgido de nuestro movimiento, a lo mejor ya no es igual”. En Jalapa reiteró: “Mis adversarios, los conservadores, hablan de que me voy a reelegir. No, voy a estar hasta el 24”. “Vamos a seguir impulsando este programa hasta el 24, porque yo hasta ahí voy a llegar como gobernante, yo soy maderista”, insistió en Coatzacoalcos…… SIN AVISAR a nadie, el secretario de Agricultura del gobierno federal estuvo el viernes en Iguala. Víctor Manuel Villalobos Arámbula estuvo en el Centro Superior de Agricultura (CSAEGRO), en Cocula, donde entregó 5 mil 333 libros. Más tarde, en Iguala, el funcionario obradorista encabezó la ceremonia de clausura de fin de cursos de 74 Ingenieros Agrónomos Fitotecnistas y Zootecnistas. Solamente lo acompañaron la diputada federal, Araceli Ocampo Manzanares; el titular de Agricultura del estado, Juan José Castro Justo; el director del Csaegro, Régulo Jiménez Guillén: y el alcalde de Cocula, Carlos Alberto Duarte Bahena……. LA CARAVANA por los 43. Normalistas de Ayotzinapa y padres de los 43 estudiantes desaparecidos realizarán la caravana “Nos siguen faltando 43”, que iniciará el próximo sábado en Guerrero y terminará el 27 de diciembre en la Ciudad de México. Además, entre el 22 y el 27 de diciembre habrá actos en Tlapa, Ciudad de México e Iguala……. EL FESTEJO por el aniversario 19 del Diario de la Tarde (y cumpleaños de su director Julio César Zubillaga Ríos) convocó el viernes por la tarde-noche a personajes importantes de la política igualteca. Allí estuvieron, entre otros, el exdiputado David Gama Pérez, el exalcalde Silviano Mendiola Pérez, el exsenador Lázaro Mazón Alonso, la ex regidora Patricia Rojas Giles, el Notario Francisco Román Jaimes y el alcalde Antonio Jaimes Herrera. Asimismo, la presidenta del DIF Iguala, Teresa Membrila de Jaimes; el presidente del comité municipal del PRI, Emmanuel Estrada López; la directora de Actividades Cívicas del ayuntamiento, Aída Melina Martínez; el director de Tránsito Local, Carlos Marino Cobo; el joven político de Tepecoacuilco, Fenyase Castrejón. También asistieron periodistas amigos del festejado y del rotativo vespertino……. OTRO festejado el fin de semana (el sábado) fue el delegado de la Secretaría de Educación en la Región Norte, Rafael Domínguez Velasco, quien tuvo como su invitado especial al titular de la SEG, Arturo Salgado Urióstegui. Rafita, como le llaman sus allegados, ha cumplido cabalmente con la importante tarea que le fue encomendada…… TAMBIÉN el sábado el senador Manuel Añorve Baños fue el invitado de honor en la tradicional preposada que realiza en Iguala Erik Catalán Rendón (actual delegado de Gobierno en la Región Norte) y a la cual asisten cientos de personas, principalmente de colonias populares……. SIMPLE dato: La Secretaría de Salud registró en Guerrero un incremento del 2.5 por ciento en casos de enfermedades respiratorias en comparación con el año pasado. El titular Carlos de la Peña Pintos, informó que las regiones con más casos son la Montaña, Centro la Sierra y las dos costas……. PUNTO.