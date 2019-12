Sherlyn habla de las complicaciones que ha tenido en su embarazo

Ciudad de México, Diciembre 16.- Desde que anunció su embarazo, Sherlyn no ha parado de presumir que se siente "más bonita que nunca" y durante una entrevista que concedió a la revista People en español, la actriz reiteró que está disfrutando al máximo esta nueva etapa de su vida.



"Han sido meses de comprender muchísimas cosas, de tener mucha paciencia y una comunicación increíble, no solamente con mi bebé, sino con mi cuerpo, y de sentirme más bonita que nunca", declaró.



"El proceso de ser mamá te hace sentir en un estado de gracia, como con un privilegio tan grande. Yo nunca me imaginé que se podía experimentar un amor tan grande sin conocer a alguien y es mi motivación, mi razón, mi ilusión y mi impulso diario. Definitivamente el embarazo ha sido la época más feliz de mi vida", agregó.



Sin embargo, la intérprete detalló los síntomas físicos que ha experimentado durante estos primeros meses y a través de sus historias de Instagram, confesó que le dieron todos: “Dormía mucho, me quedaba dormida sentadita, las náuseas estaban a todo lo que daban, parecía el exorcista", compartió con todos sus seguidores.



Durante la charla que sostuvo con la revista, Sherlyn compartió qué ha sido lo más difícil que ha tenido que enfrentar durante la espera de su primer bebé.

"(Lo complicado) creo que ha venido ahora, con el tema de tener que entender que no toda la gente piensa como yo y que algunas personas siguen atoradas en el 1900 y no comprenden que las mujeres también podemos tomar decisiones por nosotras mismas", señaló.



"Pero cuando tienes un motor tan grande como es el amor que te da un bebé, que es el proyecto más importante de mi vida y que no hay nada que yo haya deseado más y que vaya a defender y a cuidar más, todo lo demás sale sobrando”.

Fue hace unas semanas que Sherlyn anunció que se encuentra embarazada, esto gracias ana inseminación artificial, proceso al que se sometió en Nueva York. Y a pesar de que la actriz sigue disfrutando de esta etapa, también hay quienes la han criticado por la decisión de embarazarse a través de un método de reproducción asistido.



"A los que opinan que debería haber esperado más tiempo y esperar a encontrar a ese hombre les digo que los tiempos de Dios son perfectos y que si hubiera estado en sus planes que yo fuera mamá tiempo después, las cosas no se habrían acomodado", destacó.



Aseguró que de haber sabido todo lo que viviría con la espera de su bebé, se habría embarazado antes: "Si hubiera sabido la felicidad y la plenitud que estoy experimentando en este momento, no me habría embarazado ahorita, me habría embarazado desde los 18 años".