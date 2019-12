Emiten recomendaciones ante bajas temperaturas en el municipio

Iguala, Gro., Diciembre 15.- Ante la baja drástica en las emperaturas que se han registrado en los últimos días, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02 Norte, Felipe Gaspar Aguilar, recomendó a la población a abrigarse bien, sobre todo en las mañanas y las noches, además de no exponerse a las corrientes de aire frías para evitar problemas respiratorios que puedan agravarse.

El funcionario de Salud explicó: “Este es un frío seco que está pegando duro a la población y sigo insistiendo que hagan caso a las medidas de prevención, de otra manera vamos a tener un incremento exagerado de infecciones respiratorias”.

Gaspar Aguilar agregó que si la gente no se protege no se podrá hacer nada para evitar enfermedades, por lo que es necesario que se abriguen muy bien por las noches, eviten las corrientes de aire frío y no exponer a las y los niños a éstas, además de abrigarlos y darles abundantes líquidos y si alguno de ellos se enferma llevarlo inmediatamente con el médico o al Centro de Salud.

Asimismo dio a conocer que las medidas caseras como infusiones tibias, principalmente de manzanilla, ayuda mucho a los niños, pero no hay que automedicarse, “el problema que se está presentando actualmente es que se están automedicando, lo que está ocasionando que las infecciones respiratorias puedan complicarse”.

También es recomendable -dijo el entrevistado- que les den alimentos calientes, no deben de dejar de alimentar a los infantes, sobre todo a los menores de 5 años, la cuestión, incluso en los adultos es comer alimentos tibios o calientes, como caldos, pero también protegerse del clima frío.

Señaló que hay mucha gente que hace falta que se vacune contra la Influenza, por lo que es importante que acudan a los Centros de Salud con sus hijos menores de 5 años y adultos mayores, que son los sectores más vulnerables.