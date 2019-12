Gobierno no será aliado del crimen organizado: AMLO

Jalapa, Tabasco, Diciembre 15.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no será aliado de la delincuencia organizada, como fue en administraciones pasadas, (y como se ha puesto en evidencia en días recientes).

Luego de la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, López Obrador argumentó que el problema de la inseguridad y la violencia le fue heredado y que al revelarse la participación de altos funcionarios se puede anticipar lo profundo de la situación.

“Dejaron crecer mucho el problema, ahora nos estamos dando cuenta, hay ya noticias de cómo estaba el asunto, de cómo los encargados de garantizar la seguridad estaban trabajando para la delincuencia. Eso fue lo que empeoró la situación de inseguridad en nuestro país”, aseveró.

Agregó que “eso fue lo que empeoró la situación de inseguridad en el país, porque cuando no hay una frontera bien definida entre autoridad y delincuencia, cuando hay contubernio, cuando es lo mismo la delincuencia y la autoridad, entonces no hay remedio, pero si de define bien la frontera, si se pinta bien la raya, y no hay contubernio ni vinculación de la autoridad con la delincuencia, se puede poner orden”.

En ese sentido, dijo que su gobierno trabajará incansablemente por lograr la pacificación de México y alertó que no se tolerará la colusión de las autoridades con miembros del crimen.

Pidió a los mexicanos tener confianza en que garantizarán la paz en el país sin generar más violencia y sin “contubernio de la autoridad con la delincuencia”.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, fue arrestado el 10 de diciembre en la localidad de Grapevine, Dallas, Texas, acusado de tres cargos de conspiración de tráfico de cocaína y un cargo por declaraciones falsas.

La Fiscalía General de la República (FGR) integra, además, una carpeta de investigación contra el exfuncionario, la cual permitirá iniciar el trámite de solicitud de extradición.

López Obrador pidió en su conferencia matutina de ayer hacer una revisión en todo su gobierno para identificar a quienes trabajaron con García Luna y, de comprobarse que también actuaron en actos de corrupción, sean despedidos.