De adicto a ADICTO

El rey de las cavernas

La comunicación

Hace más de dos millones y medio de años, refugiado en su taberna, aislado, arrinconado, sin saber hablar, mudo tal vez, fue alimentando su memoria auditiva, mediante los truenos, los fuertes relampagueos de las tormentas, registrando el ruido del viento y de la lluvia, escuchando los gruñidos y gemidos de los animales salvajes, observando la explosión de la ira y la agresividad de las fieras, aprendió de ellas, la intolerancia, la nula comprensión y la manera violenta de comunicarse unos a otros, se dio cuenta, como la hembra reaccionaba ante el macho, cuando este le pedía algo, siempre los gruñidos, los gemidos y el lenguaje corporal tosco, rápido y provocativo, el hombre, en la era de las cavernas, comenzó a expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos, imitando a todo lo que veía en su diario vivir, aprendiendo del reino animal, que para sobrevivir, hay que marcar el territorio es mecha corta, con violencia de por medio, así nació el cavernícola emocional, agresivo, neurótico, explosivo, intolerante y a pesar de los pesares de la evolución del planeta, hora, de alta tecnología, de un cumulo de inventos que facilitan la vida, el hombre no ha cambiado mucho, por supuesto, que ni la mujer tampoco y puedes darte cuenta, como aflora el cavernícola a cada instante, basta con que no avances de inmediato cuando cambia el semáforo de rojo a verde y no avanzas, el, o los cavernícolas hacen sentir su instinto animal, se pegan del claxon, como por si ese motivo, el trafico pudiera fluir.- ¿ Hemos cambiado en 5 mil años?

El aislamiento nuestro de cada día

La caverna, era un refugio, una protección, pero también una manera muy clara de aislarse, vivir solo, como el llanero solitario, sentado ahí, por horas, podemos ver al cavernícola frente al fuego, inmóvil, incomunicado, distante de la tribu, de su familia y del entorno, hoy, repetimos la misma historia, muchos de nosotros tenemos esa tendencia, yo soy el cavernícola y tengo que verme en mi cama, igual como si estuviera frente al fuego en mi cueva, inmóvil, callado, desconectado de mi entorno, mi mujer, igual que yo, ambos prendidos por horas de nuestros celulares, sin hablar, sin movernos y si le echamos un ojo a las otras cavernas de la casa, nuestros hijos, están igual, exactamente igual que el cavernícola, arrinconados, algunos debajo de las cobijas, prendidos del celular, sin el más mínimo animo de convivencia, desganados,. Incluso enjorobabados como muchos niños que de igual manera descuidan su lenguaje corporal a causa de la celular manía, una adicción, común, progresiva, incurable y mortal, un reflejo muy claro de nuestros antecedentes salvajes que irrumpe la comunicación familiar y con el entorno.- Me acerca con personas que conocí y que no conozco y me aleja de mi familia.- Eso es la celular manía.-

El ser irracional

Puedo entender que el cavernícola era un ser inconsciente, poco mental y mucho emocional, obedecía a su comportamiento por instinto.- Acción, reacción.- inmaduro, irresponsables e irrespetuoso, me los topo en todos lados, cuando voy a compartir, a dar una plática o un taller, afloran los cavernícolas, los que no paran de hablar mientras yo estoy expresando mi experiencia y conocimientos, te irrumpen de una manera agresiva, ofenden con su ruido y le faltan al respeto, primero a ellos, mismos y al mismo grupo, los veo en las escuelas, les cuesta mucho trabajo guardar silencio, no saben escuchar, hablan y recién sin cesar, muchas personas, te roban el tema, te roban la palabra y comienzan a hablar y hablar, no les enseñaron a escuchar, ni a permitir que una persona concluya con sus ideas, el cavernícola se expresa cuando te tiran a lucas y comienzan a chatear mientras tu estas compartiendo, el irrumpir, de cualquier manera no habla bien de las personas y veo, de acuerdo a mi experiencia, que estas conductas toxicas obedecen a que emocionalmente están mal, la enfermedad la destilan hasta por los poros, reflejan, estas conductas irrespetuosas, a seres nacidos y crecidos en hogares disfuncionales, candidatos sin duda una vida ingobernable, a batallar en la vida con sus parejas, trabajos y familias, son niños, sin valores, sin la esencia de la vida, propensos a caer en cualquier tipo de adicciones.

El mediocre funcionario público

Hay un deporte que al parecer tiene demasiada afición, muchos, ellos y ellas, lo ponen en práctica a cada instante, se trata de dar atole con el dedo, secretarias y jefes, carecen de humildad, sencillez, honestidad, responsabilidad social, vocación de servicio, integridad, dignidad, educación, equidad y atención al usuario, estos niños, ahora servidores públicos de adultos, fueron niños que no recibieron educación de sus padres, no muestran la más mínimo esencia de la decencia, son mentiros, indiferentes, distantes, les llamas y les llamas, no te contestan, les pides una cita y es más fácil que el Papa Fráncico te reciba a este tipo de gente, por supuesto que te dan atole con el dedo, formalizan el círculo del poder y no tienes acceso a ello, la secretaria, juega muy bien su papel y solo te capotea y que triste que en este país, no se castigue el robo del tiempo, no se procede contra quien se burle de ti, contra quien te ignore y te de largas y largas a un trámite, donde queda claro, que el tramite no tiene tramite, que decepción de seres humanos, tanto de gobierno como de iniciativa privada, por fortuna, hay servidores ejemplares con una vocación de servicio ejemplar, que se alejan del canibalismo, de la época de las cavernas, gente, bien nacida que debe de servir de ejemplo, para que tengamos una vida digna, acorde a una época emocional, difícil, por demás neurótica.

El síndrome cavernícola

Muchos grupos de autoayuda, están vacíos, los recién llegados no se quedan, a pesar de tener un serio problema de salud, física, mental, espiritual, emocional y de la personalidad, el enfermo se resiste y prefiere ir a tocar fondos que acercarse en busca de ayuda, algo, está mal, algo está funcionando inadecuadamente ante este fondo que una gran mayoría de grupos de auto ayuda están tocando, no son atractivos para el nuevo, no se han puesto a analizar las causas de la deserción y de la ausencia mayúscula, el cavernícola en “recuperación”, no predica con el ejemplo, gasta mucha energía en su envidia personal, la envidia lo derrite, no soporta el éxito de otros, le irrita sobre manera que alguien haga algo o cosas distintas, vive un infierno en su casa, no refleja paz, a pesar de ser un engañifa, en grupo, se siente el papa de los pollitos, el padrino de padrinos, conoce la literatura de pa a pa, al pie de la letra, pero no la aplica, no vive, ni deja vivir, le incomoda que muchos piensen diferente, es arrogante, distante, apático y por su manera de ser, su grupo esta vacío y no tiene la humildad de preguntarse por qué.- Los cavernícolas no son sujetos de cambios.- Farolito… Árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza.- La resistencia al cambio, acredita, que el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe.-Hoy sé que el cavernícola sigue adentro de mí, que despierta y quiere actuar, que de repente busca esa necesidad de meterse en lo que no le importa. – Soy mecha corta.- Experto en hacerla de tos, por todo y por nada, pero debo trabajar en ello, me hace daño cada vez que el cavernícola que soy, hace acto de presencia. Por tu atención, muchas gracias.- [email protected] 614 2 56 85 20.