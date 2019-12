Negocios y emprendimiento

Cómo encontrar y mantener la motivación



La motivación es una de las cosas más difíciles de conseguir y mantener, pero es preciso comprender que si no hay “ganas” de mejorar, nada sucederá. Es común que la motivación no dure, en ocasiones la motivación aparece por momentos, se va sin que la echen o no llegue cuando se le busca. ¿a quién no le ha pasado?.

En fin, esto no significa que debas cruzar los brazos y buscar excusas para no hacer realidad tus sueños.

Hay muchos conferencistas expertos en la motivación que hablan sobre cómo mantenerse motivado, compartiré algunos que considero prácticos.

1.- Termina las tareas más difíciles primero. Como todo buen emprendedor, cuando hagas tu agenda con las actividades más importantes del día, anota primero para hacer las más complicadas o las que te lleven más tiempo o esfuerzo. Una vez que inicies el día y te enfoques en esa actividad difícil, complicada y la termines, te sentirás mucho mejor, más ligero, más alivianado y el resto del día estarás mucho mejor y esto te permitirá estar más motivado.

2.- Obtén resultados y festéjalos. - Regálate algo cada vez que hayas obtenido un logro, esto impulsará tu motivación, tendrás mucha más voluntad para logrando objetivos y seguir adelante.

3.- Conoce cuáles son las razones por las que deseas lograr cada cosa. En una de las paredes de tu habitación o de tu oficina, cuelga un gran cartel donde estén anotados todos tus sueños y metas. Así, cada vez que te sientas estresado, angustiado, deprimido, cansado o sin ganas de nada, esas imágenes o palabras positivas serán las que te brinden aliento y te animen a seguir. Con esto no perderás el enfoque ni la dirección de tu camino.

4.- Actúa siempre como si tuvieras motivación.- Pon música movida y divertida, vístete todos los días de ganador y exitoso, ten siempre una sonrisa en tu rostro, asume una postura entusiasta, mentón arriba, espalda erguida y a seguir, !con TODO!

Fingir estar motivado a veces funciona, al igual que sonreír cuando estás triste es una buena forma de llenarte de optimismo cuando la negatividad o circunstancias difíciles llegan.

5.- Piensa siempre en los beneficios. - En vez de pensar en lo difícil que puede ser alguna cosa, mejor recuerda por qué lo estás haciendo, qué es lo que te permitirá lograr u obtener, cuál es tu motivación frente a todo, sin dudas eso te energizará de inmediato.

Un conferencista decía, que una persona en promedio se baña 2 o 3 veces al día para mantenerse limpio, fresco y para sentirse bien consigo mismo, pues bueno así mismo funciona con la motivación, necesitas bañarte de motivación varias veces al día escuchando música alegre, positiva o de amor, así mismo viendo videos de grandes emprendedores que te inciten a ser como esa persona, o leyendo libros de autoayuda o superación personal, pero el objetivo es estar siempre al 110% MOTIVADO y tendrás las GANAS y la FUERZA necesaria para seguir avanzando.

En conferencias que doy siempre digo que los emprendedores debemos tener una mentalidad, perseverancia y motivación a prueba de balas, que aun y cuando las cosas no van bien o que pasamos por situaciones difíciles debemos hacer una pausa, descansar, reflexionar, analizar que estamos haciendo mal, asesorarse de los que saben y después de eso tomar fuerza e impulso como lo hacen las águilas al momento de alzar el vuelo porque recuerda que la grandeza nos espera.