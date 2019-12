Educando con valores

Género

“El sistema sexo-género es una construcción sociocultural y es también un sistema de representación que asigna significados y valores, por su sexo y edad, a las personas que son parte de una comunidad”

UNICEF

En las últimas semanas, diversas noticias en medios de comunicación y redes sociales, nos han hecho reflexionar y participar en debates sobre temas relacionados con conceptos como feminismo, violencia de género, entre muchos otros. Por ello, y dada la importancia y repercusiones que en nuestra sociedad tienen, me permitiré, a continuación, abonar sobre algunos antecedentes y conceptos que debemos conocer, y que sin duda, cambian por mucho nuestra percepción y opinión sobre lo que ocurre en nuestro contexto. Resulta fundamental considerar que, en años recientes, se produjo un importante avance en las Ciencias Sociales, al incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo paradigma, así como que el género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción de multiplicidad de identidades.

Sin duda, lo femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. El género es una categoría transdisciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. Lo femenino o lo masculino no se refiere al sexo de los individuos, sino a las conductas consideradas femeninas o masculinas. En 1955, John Money propuso el término “papel de género” para describir el conjunto de conductas atribuidas a los varones y a las mujeres. Según Marta Lamas, aún cuando ya en 1949 aparece como explicación en “El segundo sexo” de Simone de Beauvoir, el término género sólo comienza a circular en las Ciencias Sociales y en el discurso feminista con un significado propio y como una acepción específica (distinta de la caracterización tradicional del vocablo que hacía referencia a tipo o especie) a partir de los años setenta. No obstante, sólo a fines de los ochenta y comienzos de los noventa, el concepto adquiere consistencia y comienza a tener impacto en América Latina. Entonces, las intelectuales feministas logran instalar en la academia y las políticas públicas la denominada “perspectiva de género”. El género, entonces, no es sinónimo de mujer. El término género nos concierne a todos y todas, involucra a hombres y mujeres, al igual que implica la atención de otras categorías como la edad, la etnia, la orientación sexual, la discapacidad y situaciones como el desplazamiento forzado, el conflicto armado, entre otras. En este sentido, se reconoce la diversidad y heterogeneidad de las mujeres y de los hombres, lo cual guarda relación con el concepto de equidad de género, en tanto que implica el reconocimiento y valoración de dicha diversidad y la posibilidad de brindar un trato igualitario en cuanto a ser sujetos de derechos, y diferenciado desde sus propias necesidades.

Algunos (as) autores (as) han concluido que, se entiende por género a los conceptos sociales frente a las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres, lo quiere decir que, socialmente se han asignado una serie de roles que marcan lo que se espera frente al comportamiento del sexo masculino y el sexo femenino, lo cual se enseña desde temprana edad y se construye a través de la sociedad y la cultura. Al respecto, tradicionalmente, se atribuyen a las mujeres roles pasivos, de cuidado de los otros, de mayor sensibilidad y básicamente se espera que sean madres y esposas y se remitan al ámbito de lo privado, mientras que a los hombres se les atribuye la actividad, el poder, la fuerza y el rol de proveedores y se les otorga el ámbito de lo público, lo que estigmatiza y limita tanto a mujeres, como a hombres.

Ahora bien, la perspectiva de género implica una transformación social de fondo para la búsqueda de condiciones de equidad, donde hombres y mujeres tengamos la libertad de ejercer nuestros derechos y de construir contextos para el reconocimiento de las desigualdades, acogiéndonos a los marcos normativos, políticos y socioculturales que han evolucionado en materia de reconocimiento de derechos, interiorizando comportamientos, prácticas y costumbres incluyentes y respetuosas de la diferencia. En este sentido, la perspectiva de género tiene que ver con la postura que se adopta para el análisis de las situaciones, que desde un punto de vista sistémico, se relacionan con el género, tales como variables económicas, políticas, sociales, etc., y también variables que constituyen la definición de género en sí, como la orientación sexual, identidad de género, entre otras.

Por otra parte, el enfoque de género centra la atención en las condiciones necesarias para garantizar derechos de acceso a bienes y servicios de la sociedad con justicia e igualdad. En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo El Cairo, en 1994, se hizo énfasis en la importancia de eliminar las brechas entre hombres y mujeres y de propender por la igualdad de género, para que ambos puedan tener acceso a oportunidades que les permitan la plena efectividad de sus derechos, lo que indica que debe haber imparcialidad en el trato que recibimos mujeres y hombres de acuerdo con nuestras necesidades, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. Se ha determinado, de acuerdo a investigaciones de Organismos Internacionales que, cuando se garantice que el enfoque de género trasciende a todos los ámbitos en los que se desarrollan las personas, se podrán detectar oportunamente factores de desigualdad discriminación y violencia, y movilizar acciones para transformar las situaciones que perpetúan esas inequidades, forjando la construcción de identidades femeninas y masculinas que no se basen en los comportamientos que socialmente se le han asignado a hombres y mujeres, sino que se genere una distribución justa de los roles, para la construcción de una sociedad más equitativa, democrática y progresista.

Por todo lo anterior, debemos comprender que, si bien es cierto que la historia ha marcado una pauta frente a lo que es socialmente admitido en cuanto al comportamiento de los hombres y las mujeres, es deber de todos y todas incorporar en los diferentes espacios de vida, los conceptos de perspectiva de género y enfoque de género, que permiten identificar obstáculos que impone la sociedad y que generan inequidades, para transformar y ofrecer una mirada incluyente tanto a hombres y mujeres, desde nuestros intereses, necesidades y prioridades, posibilitando la participación de todos y todas para la construcción de ciudadanía que nos garantice, principalmente, el ejercicio pleno de nuestros derechos.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo [email protected]