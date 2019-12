Punto de vista…

* Las vacaciones

Cuanto te gusta tu trabajo, todos los días son vacaciones: Frank Tyger

Las vacaciones constituyen un descanso de una actividad habitual. Se trata del período en el cual las personas que estudian o trabajan suspenden temporalmente sus obligaciones. El ejercicio es muy normal en el mes decembrino, aunque algunos abusan o exageran tomándose tiempos adelantados, en especial, los maestros guerrerenses.

Las advertencias de probables sanciones administrativas hacia los maestros y maestras los tiene sin cuidado, porque saben que todo es retórica lo que diga el secretario de Educación, máxime cuando saben que los salarios y aguinaldos están adelantados. Y eso basta, para que el discurso, en este caso de Arturo Salgado Urióstegui, se quede en el “aire”.

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Arturo Salgado Urióstegui, ha sido reiterativo de que los docentes que adelantaron el periodo vacacional serán sancionados como marca la norma educativa, suspendiéndoles salarios, ya que las clases concluyen el 20 de diciembre, porque así lo marca el calendario escolar.

Sin embargo, los argumentos -en este caso de los maestros de las 24 escuelas-, pueden ser hasta cierto punto válidos por el flagelo de la violencia que los ha alcanzado y eso bastará para que al final del día, ni llamada de atención les hagan, no porque no tengan responsabilidad, sino porque estará saliendo a la defensa su sindicato.

Se habla de 22 instituciones de Acapulco y 2 de Chilpancingo. El no dar de talles de que escuelas y de cuentos maestros se fueron antes de vacaciones también dice mucho, porque si en realidad se aplicara la norma, simplemente se ajustara a hacer cumplir con el calendario escolar, pagándoles salario el 15 de diciembre y aguinaldo el 20.

Las argumentaciones las han hecho en años anteriores y no pasa nada. Y tampoco va a pasar nada que los maestros y maestras, utilicen los últimos días hábiles para hacer sus convivencias de Navidad, y para que no se diga nada, dejaron para el 20, los llamados consejos técnicos, que al final del día sólo son para despedir el año.

Es una situación curiosa, que lo que se dice -al menos en el sector educativo-, no se hace, porque si en realidad aplicaran la norma, no hubiera tantos maestros faltistas, que en el mes de diciembre reciben aguinaldo completo. Le pagan la misma proporción al maestro que cumple su jornada todos los días como al maestro que con justificante en mano se ausenta argumentando cualquier pretexto para no cumplir su encomienda.

Lo que sí queda claro que algunos maestros, no todos, deben aplicarles la norma y si eso fuera como lo dice Arturo Salgado, no se irían de las aulas hasta en la fecha que lo estableciera el calendario escolar. Sin embargo, si eso no se da, las advertencias hechas por la autoridad en turno serán meros discursos plagados de retórica, en la que por cierto, Arturo Salgado Urióstegui, ha caído en eso. En fin es un simple punto de vista…