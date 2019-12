Aprueba Pleno del Senado dictamen del Protocolo Modificatorio del T-MEC

Ciudad de México, Diciembre 13.- El Pleno del Senado aprobó con 107 votos a favor y 1 en contra el dictamen del Protocolo Modificatorio del T-MEC y dos acuerdos paralelos, con lo cual, México cumplió su compromiso ante Estados Unidos y Canadá para que pueda entrar en funciones el acuerdo comercial que sustituye al TLCAN.

"Yo soy optimista, creo que estamos dando un paso extraordinario, es más, puedo decir que la mayoría de los coordinadores y de senadores de grupos parlamentarios observé una actitud positiva, conscientes de que lo representa este instrumento internacional para el desarrollo económico del país”, dijo el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

Hasta el Senado llegó el subsecretario para América del Norte y negociador del T-MEC, Jesús Seade, quien reconoció a los senadores su responsabilidad para aprobar el T-MEC.

"Porque el 31 de diciembre si no hay reversa en este aspecto, sino se viene abajo esto, si ustedes no deciden votar en contra, el peso estará un poco fortalecido y eso nos baja un poco la deuda respecto al PIB nominalmente y eso ayuda en las calificadoras, entonces, sí es importante tener este tratado, pero yo tampoco diría que de esto depende la crisis nacional o no, tampoco, hay muchas cosas”, dijo Seade Kuri.

El PAN votó a favor del Protocolo Modificatorio del T-MEC, aunque señaló que se requería más tiempo para estudiar las implicaciones del nuevo tratado comercial, junto al sector empresarial y laboral.

"Estamos a favor de la aprobación de este Protocolo Modificatorio del Tratado entre Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá porque sí es un instrumento clave para la economía de los tres países”, comentó la senadora del PAN, Alejandra Reynoso.

El PRI, señaló que con el T-MEC se estaban haciendo concesiones para que sectores estadounidenses puedan inmiscuirse en temas laborales de México, pero aun así dio su voto aprobatorio.

"Porque estamos a favor de México, desde hace 25 años hemos apoyado el libre comercio que genera empleos y nos hace más competitivos, y hoy no será la excepción. Nos congratulamos como mexicanos que se haya llegado a un acuerdo para tener un tratado con modificaciones”, dijo la senadora priista Vanessa Rubio.

El Protocolo Modificatorio del T-MEC consta de 30 páginas con cambios al texto original en temas laborales, protección al medio ambiente, medicamentos genéricos y consolidación del mercado regional del acero.

El acuerdo permitirá que México observe a los centros laborales de Estados Unidos, de la misma forma en que Estados Unidos lo hará en México, para verificar que se respete la elección de líderes sindicales, la aprobación de contratos nuevos y modificaciones a contratos.

Los dos acuerdos paralelos también aprobados son los relativos a la protección de los humedales en el tema de medio ambiente y una más escrupulosa verificación aduanera.