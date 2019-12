Aparece 'Virgen de Guadalupe' en la Cirianes II; ya hizo milagros, dicen

La señora María Teresa Arriaga Meza, dueña de la pared donde apareció la imagen, aseguró que la Morenita de Tepeyac le concedió un milagro y a otras 4 personas de la colonia

Iguala, Gro., Diciembre 12.- La imagen de la Virgen de Guadalupe se manifestó en la pared de una casa ubicada en la colonia Cirianes II en la calle Cedros de Iguala, de la cual los vecinos aseguran que ya ha hecho milagros.

La imagen de la Virgen de Guadalupe, apareció en la pared de la casa de la señora María Teresa Arriaga Meza, quien aseguró que, durante 2 meses, la Morenita de Tepeyac, le habló a su hijo de nombre Luis Emmanuel para anunciarle su llegada.

“Todos los jueves, durante dos meses, la virgen le habló a mi hijo, y yo no le creía, llegó el momento en que me desesperó, ya que me parecía irracional lo que decía mi hijo, al grado que un día le pegué con un cable” relató Arriaga Meza

Manifiesta la mujer que no creyó hasta que el 20 de noviembre se le apareció y le habló “Un día se me apareció, me dijo que no llorara, que todo iba a estar bien y me tocó la cara y vi que su imagen su fundió con la pared”.

También dijo que le pidió con fervor un milagro a la imagen y se concedió, de igual forma dio a conocer que al menos otras 4 personas también habían recibido milagros de la aparición de la Morenita de Tepeyac

HAY QUE PROCEDER CON CAUTELA, DICE OBISPO

Por su parte, en su visita a Iguala, el obispo Salvador Rangel, llamó a tomar con mucha cautela estas apariciones, ya que pueden no ser ciertas y tratarse sólo de una coincidencia.

“Es importante que estas apariciones se tomen con mucha cautela, por que podrían tratarse de coincidencias, por ejemplo, en la calle te puedes encontrar a alguien parecido a ti y no quiere decir que seas tú, sino que hay coincidencias”, manifestó el prelado.

“No podemos fomentar una mentira, si se trata de un hecho milagroso el tiempo lo dirá, yo invito a las personas que lo tomen con mucho cuidado, puede ser que se trate de un hecho falso, por eso debemos pedir el reconocimiento oficial de la iglesia”, manifestó.

El obispo especificó que “Para certificar un hecho milagroso, primero se debe nombrar una comisión histórica, una comisión teológica y una comisión científica, quienes se encargarán de analizar si es real o es una semejanza, también se integra una comisión diocesana y si vemos que se trata de un fenómeno extraordinario, se manda a Roma y el único que decide es el Papa.