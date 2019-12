Rechaza Obrador pacto con EU por García Luna

Ciudad de México, Diciembre 12.- El gobierno de la república no pactó bajo ninguna circunstancia la detención del exsecretario de seguridad pública federal, Genaro García Luna, acusado en los Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios durante el sexenio del ex presidente, Felipe Calderón.

De acuerdo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador la visita del procurador de los Estados Unidos, William Barr, a nuestro país la semana pasado no fue utilizada para esos fines, en razón de que la indagatoria contra exfuncionario mexicano se originó en los testimonios vertidos durante el juicio iniciado en el vecino país del norte contra Joaquín Guzmán Loera.

De esta manera, el presidente López Obrador dejó claro que su gobierno no fabrica delitos y tampoco se dedica a perseguir a sus adversarios políticos, como el expresidente Felipe Calderón, quien le ocasionó un gran daño al país al declarar la guerra a los cárteles de la droga y que hoy se sabe fue un verdadero fracaso para la seguridad de los mexicanos.

"Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al expresidente, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mí, al país, porque todo esto comenzó con el fraude electoral (...) no le deseamos mal a nadie, yo no hago leña del árbol caído, va a ser la justicia la encargada de resolver este asunto y no puedo hacer un juicio lapidario, no puedo hacer un juicio sumario, no puedo condenar a nadie, ni a Calderón, ni a nadie, incluso García Luna es presunto, nosotros no vamos a utilizar al gobierno para perseguir a nadie, ni fabricar delitos", sostuvo el mandatario.

El presidente reconoció que si bien el gobierno de México no tiene ninguna acusación contra García Luna por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, se solicitó vía la Secretaría de Hacienda a diversas instituciones financieras el congelamiento de sus cuentas a fin de entregar toda la información a la Fiscalía General de la República y colaborar en las investigaciones que en su caso se puedan aperturar a partir de las acusaciones que enfrenta García Luna en los Estados Unidos.

"Nosotros no hicimos ninguna investigación sobre esto, sólo lo que tiene que ver con las cuentas, eso corresponde a inteligencia financiera, a Santiago Nieto, eso es lo que se va a informar y se entrega todo ese trabajo de investigación a la fiscalía, es lo que se tiene nada más, se congelaron cuentas de personas vinculadas a la delincuencia y lo que nos informó Santiago es de que están por entregar la información los bancos sobre las cuentas de García Luna", detalló a los medios de comunicación.

López Obrador destacó que una vez que declare García Luna en los Estados Unidos y el resto de los testigos involucrados se podrá saber si es que efectivamente recibió dinero del crimen, la ruta que siguió, cómo se repartió el dinero y si se podrán o no fincar cargos en contra del expresidente de México, Felipe Calderón al haber sido el jefe de García Luna, ex funcionario que en algún momento pretendió liderar a la Policía Internacional (INTERPOL).

"No deja de ser presunto responsable de delitos, cualquier persona tiene derecho a la defensa (...) Se va a saber porque está en curso la investigación, García Luna va a declarar, van a declarar testigos, se tiene que conocer si hubo dinero de por medio, la acusación va en el sentido de que hubo sobornos para proteger a una organización delictiva, se tiene que demostrar quién recibió ese dinero, a dónde fue ese dinero, cómo se recibió ese dinero y conocer la verdad, pero no podemos adelantar ningún juicio, tenemos que actuar de manera responsable", indicó López Obrador.

Desde la perspectiva del presidente de México, el caso García Luna sirve de lección para reafirmar que la corrupción fue el principal problema de México y que es más importante la honestidad que la experiencia cuando se trata de elegir a los servidores públicos.

Por ello, exhortó a los integrantes de su gobierno a resistir las tentaciones que representan los cañonazos de dinero indebido, las residencias y no volverse locos con los autos último modelo o los departamentos en el extranjero.

"Imagínense, las autoridades responsables de la seguridad, sobornadas; ahora sí que qué garantía para los ciudadanos si no hay una frontera entre autoridad y delincuencia, si la autoridad está al servicio de la delincuencia pues no hay ninguna posibilidad de garantizar la paz y la tranquilidad, por eso insistimos muchos en la honestidad", expresó el presidente.