Revista de la Semana

En este año 2019, uno de los días que más se significa en mi Agenda personal es el 6 de diciembre, ya que en esa fecha cumple 80 años de que vio en Teloloapan la luz primera el maestro de maestros don José Rodríguez Salgado, motivo por el cual y por la confianza que él me brinda, me permito, unos días después, expresar unas palabras de amor, de gozo y de gratitud a su vida limpia, clara, generosa, profundamente humana, ya que por más de sesenta años no sólo ha dado cátedra de la alegría de vivir, sino también no escatima ni tiempo ni dinero para entregar sus amigos fragmentos de su propio corazón.

Cumplir 80 años con lucidez, actividad incansable, espíritu de lucha y sin resentimiento es una de las bendiciones de la vida por llevar una vida ordenada, positiva y fecunda.

El maestro, nacido de padres humildes, se vio en la necesidad de abrirse paso en la vida con empeño, tesón y deseos de superación, lo que le permite ahora disfrutar del laurel del éxito, entendiendo como éxito: la paz, la tranquilidad y la satisfacción del deber cumplido.

Rodríguez Salgado, aunque como él dice: “vivo recluido en la fecunda paz de mi estudio”; sin embargo, figura entre esos hombres que continúan haciendo el bien a su Estado con su acción y, sobre todo, con su pensamiento vertido en la prensa, en la cátedra y en la tribuna.

Don José, al abrirnos su corazón en ese texto que nos regaló el pasado jueves en este mismo Diario, nos muestra los caminos que transitó para superarse, por lo que hoy y siempre afirmaré que, aunque no es valorado por su inquebrantable honestidad, sigue siendo un paradigma de virtudes para todos los guerrerenses.

Comento lo anterior para demostrar que no se necesita heredar un título nobiliario para que cualquier estudiante pueda llegar a forjarse un espíritu superior, o sea, que uno de los caracteres distintivos del hombre verdaderamente grande, es el de no necesitar de provenir de padres ricos, distinguidos o influyentes para fundar sobre él su propia grandeza.

Pero, don José se inició así, con sobrios modales, sin más ocupaciones que oír el gorjeo de las aves, jugar a las canicas y divertirse con los muchachos del barrio, especialmente al pie de esa piedra encantada donde la leyenda afirma que dos jóvenes príncipes fueron convertidos en esa piedra que canta su amor.

Cuando Rodríguez Salgado ya fue a la escuela y recibió la luz de la enseñanza se aplicó a los estudios; sin embargo, estuvo a punto de interrumpirlos, ya que un buen día el profesor les exigió un libro. Como en su casa no se lo podían proporcionar y no sabiendo qué hacer, en vez de ir a la escuela empezó a deambular sin saber adónde dirigir sus pasos. El destino –ese encadenamiento casual y desconocido de los acontecimientos- lo condujo al templo donde llegó para dejar correr el tiempo. La Providencia –esa hada celeste que está presta a todas las cosas- le permitió que el cura –extrañado por ver a un niño a esa hora y en ese lugar- se le acercara preguntar el motivo de su presencia. Le confesó su problema, lo que le valió superar la exigencia y regresar a la escuela. Así, sin otro apoyo más que el de su talento y sin más fuerzas que sus esperanzas juveniles fue escalando peldaño por peldaño el castillo del saber, comprobándose que en el mundo no hay razas superiores, y que cualquier niño, de cualquier lugar y condición, bien puede convertirse, por su dedicación a los libros y a las aulas en “apóstol de la educación”.

Y decimos, don José es ejemplo: un elocuente ejemplo para el hombre que no es apático, indiferente o masivo que se deja arrastrar por la tecnología; también para el ciudadano que no admite pasar sobre las leyes y para el servidor público que o permite pasar sobre la firmeza de los principios éticos, morales y cívicos.

En fin, don José Rodríguez Salgado tiene como su excelencia el magisterio, como su devoción la lectura y como su pasión a la oratoria. Maestro de maestros, apóstol de la educación y cultor del pueblo, su obra está latente en la emoción y el pensamiento de nuestro tiempo. Y no podía ser de otra forma porque si Sócrates iba por las calles enseñando para hacer de G<recia la cuna de la Civilización y Tácito ofrendó sus virtudes para hacer de Roma la cuna de la Justicia. Don José ha consagrado su vida para que Guerrero sea la patria de la Cultura.

¡HONOR A QUIEN HONOR MERECE!