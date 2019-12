Economistas destacan labor de Astudillo, a 4 años de gobierno

Chilpancingo, Gro., Dic. 10.- Acuatro años, Guerrero ha logrado importantes avances en inversión, obra pública, empleo, turismo, seguridad y gobernabilidad, lo que ha permitido revertir los índices negativos que se tenían en el estado, reconocieron economistas guerrerenses al gobernador Héctor Astudillo Flores durante un encuentro que sostuvieron y en el que además respaldaron el trabajo que ha venido realizando en lo que va de su administración.

Los economistas guerrerenses destacaron la implementación de políticas públicas que impulsan el desarrollo social y económico del estado, al alcanzar Guerrero el 98.5 por ciento del empleo en el estado con una tasa de desempleo de 1.5 por ciento, así como un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) estatal de 1.7 por ciento en 2018, mientras que en este 2019 el PIB nacional se calcula tendrá un cero por ciento de crecimiento, no obstante el estado de Guerrero mantendrá un crecimiento positivo.

El presidente electo de la Federación del Colegio de Economistas de la República Mexicana, Juan Carlos Sierra Boche, expresó que "como hemos visto en las estadísticas, gobernadores como Héctor Astudillo nos da una muestra de civilidad, recuerden que cuando él empezó como gobernador tenía una situación difícil y hoy reconocemos claramente muchos mexicanos, todos los que venimos a este estado a vacacionar a las diversas zonas turísticas, que la mejor confianza que puede tener el mexicano es la confianza que le dan las autoridades, yo vengo a Guerrero porque tengo confianza".

En este encuentro, el gobernador Héctor Astudillo Flores manifestó que en la entidad “hace cuatro años estábamos en primer lugar de todo, competíamos con Colima en el triste primer lugar en el tema de homicidios, secuestros muy altos, hoy nos ubicamos, en el último reporte, en el séptimo lugar. Ya no es Guerrero la nota de todos los días en los periódicos y en la televisión, tenemos problemas, pero ya no somos el primer lugar”.

Asimismo, el Ejecutivo guerrerense refrendó su compromiso de trabajar con el mejor de los ánimos hasta el último día de su gobierno y resaltó la importancia de mantener el equilibrio en el tema del no endeudamiento de las finanzas de Guerrero, al ser uno de los tres estados con menor endeudamiento en el país.

"Guerrero ha mantenido un movimiento económico positivo con equilibrio financiero, un crecimiento de inversión en minería, actividad turística y como uno de los estados con menor deuda pública por de bajo de los 2 mil millones de pesos, que se ha ido disminuyendo, reflejo de finanzas ordenadas en los últimos 4 años de gobierno".

El gobernador, puntualizó que vale la pena decir, como el que reporta el INEGI y el Seguro Social de la menor tasa de desempleo en el país, con la informalidad que hay en todo el país, Guerrero tiene el primer lugar con la menor tasa de desempleo. Guerrero tiene inversión extranjera radicada en la minería, Guerrero se convirtió en una potencia minera a una velocidad vertiginosa y hoy estamos en segundo lugar en producción de oro y hay el anuncio de nuevas inversiones para Guerrero".

En el rubro de Turismo, señaló que Guerrero ha crecido, han llegado nuevos vuelos, regresaron los cruceros a Acapulco y hay infraestructura, por lo que indicó la importancia de que haya promoción turística en el país.

En esta materia, Héctor Astudillo, puntualizó que se insiste en la necesidad que la Autopista del Sol esté libre para que puedan transitar los miles de paseantes que visitarán los destinos turísticos de Guerrero durante la temporada de vacaciones invernales, por lo que se tiene que trabajar para que esta vía terrestre esté en óptimas condiciones.

Astudillo Flores, afirmó que se tiene que seguir promoviendo el turismo, pues afirmó que no se puede bajar la guardia en el tema turístico de Guerrero. "Ya no hay oficina de promoción, ya hice el planteamiento al gobierno federal, que si la oficina de promoción colo estaba no les gustaba, pues que pusieran una como les gustara pero que la promoción en el turismo no puede dejarse de hacer en un país que ha caminado bien en un avance notable en los buenos lugares del turismo mundial, tenemos que insistir en que la promoción turística vuelva a ser una realidad".

En este encuentro, el mandatario estatal deseo a los asistentes una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo, con salud y bienestar, hizo entrega de reconocimientos a destacados economistas guerrerenses.

Asimismo, Esteban Espinoza Peza, decano de la escuela superior de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Guerrero, hizo un recuento de algunos aspectos que sobresalen en el comportamiento económico de Guerrero durante el gobierno de Héctor Astudillo Flores, lo que ha permitido alcanzar un crecimiento del producto interno bruto estatal en promedio de 1.7 por ciento.

Asimismo, resaltó que esta entidad se ubica como el estado con mayor empleo a nivel nacional al alcanzar el 98.5 por ciento de empleo a la población económicamente activa, además de que ha destacado en la producción de coco, maíz, mezcal y mango, ubicándose en lugares privilegiados en el país.

Además de ser un importante receptor de inversión extranjera directa ocupando el primer lugar a nivel nacional en el año 2018, al recibir un monto aproximado de 352 millones de dólares, “esto señor gobernador es sólo una muestra de los avances que la economía de Guerrero ha tenido durante los 4 años que lleva su administración”.