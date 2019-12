Averígüelo Vargas

Las elecciones de 2021 serán complejas y muy complicadas: PRI. —No hay mejoría ni avance en temas básicos con AMLO: Cárdenas. —Walton plantea en Iguala sus propuestas para mejorar a Guerrero.

Los dirigentes y cuadros priistas de Guerrero se reunieron el reciente fin de semana para analizar la situación que se plantea en el estado ante las elecciones intermedias del 2021, en las que habrá de cambiar todo el cuadro político, desde la gubernatura, las presidencias municipales y las diputaciones locales y federales, menos la Presidencia ni los senadores, que están por seis años.

Los priistas, encabezados por el gobernador Héctor Astudillo Flores y el dirigente del PRI, Esteban Albarrán Mendoza, coincidieron en que las elecciones serán complicadas para todos los participantes, por lo que tienen que hacer un gran esfuerzo este año y el próximo, para enfrentar la batalla política que ya está en marcha.

En su día de asueto, el domingo 8 de diciembre, el mandatario estatal acudió al auditorio de su partido, donde les hizo ver a sus correligionarios que debe hacerse un trabajo muy detallado, muy cerca de la base y de la gente del estado, para alcanzar buenos resultados en las diferentes posiciones que estarán en juego en la competencia electoral.

Está claro que el PRI enfrenta una situación difícil, por los problemas que se dieron desde las instancias nacionales, y sin embargo tiene en su favor la intensa y permanente actividad que ha desarrollado desde el arranque de su gobierno Héctor Astudillo, sin duda el gobernante más destacado desde los tiempos de Ruiz Massieu, de quien fue uno de sus alumnos meritorios.

En cuanto al candidato priista a la gubernatura, Astudillo no se pronunció por nadie, pero señaló que estará con quien la mayoría de la gente respalde como su abanderado.

A estas alturas los principales aspirantes son el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos y el senador Manuel Añorve Baños.

El trabajo permanente y sostenido durante más de 4 años de HAF es la mejor carta de recomendación para el priismo estatal, además del trabajo de reorganización y de reafiliación que desarrolla el presidente estatal priista, Esteban Albarrán, y su equipo de trabajo con el que ha hecho una labor destacada, en un ambiente complicado.

Le ayudará al partido tricolor que el grupo de Morena y su presidente AMLO han cometido muchos errores, además de fracasar en los temas básicos del país, como la inseguridades y la violencia que están peor que nunca, además de que la economía está en ceros, con un principio de recesión y un evidente estancamiento económico.

Todo eso ayudará a que la ciudadanía advierta que todas las promesas que le hicieron quedaron en el aire, sin cumplirse, y en cambio le entrega problemas, desempleo, asesinatos y extorsiones en todas partes y a toda hora.

NO HAY MEJORÍA NI AVANCE EN TEMAS BÁSICOS CON AMLO: CÁRDENAS. —El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, principal referente de la política de izquierda en el país, descalificó al gobierno de AMLO, al que no le ve nada positivo, sino puras acciones electoreras, con el abandono de las actividades fundamentales para el progreso del país.

Por eso, el tres veces candidato a la presidencia, planteó que AMLO no es la solución que el país necesita, porque falla en el crecimiento económico, educación, seguridad pública y en la política internacional, ya que de plano se ha puesto al servicio del presidente de Estos Unidos, a quien le hace el trabajo sucio con los migrantes y la delincuencia.

Cárdenas insistió en que el Peje (aunque no lo llamó así), no tiene propuestas concretas ante los problemas del país y señaló que “tampoco lo veo en el gobierno y eso me preocupa más todavía”.

Advirtió que no tiene una propuesta integrada de cómo recuperar el crecimiento de la economía y eso deja al país sin camino para atender el crecimiento necesario.

De hecho, aunque no usó la misma expresión, dejó ver que se trata de un gobierno que “no tiene pies ni cabeza”, sino, como se ha dicho, puras improvisaciones y ocurrencias, tanto en el sector de la industria y el comercio, como en el campo, donde ha impuesto propuestas que no llevan a nada positivo.

En suma, Cárdenas señala que si no hay un cambio positivo en el siguiente año y en el 2021, el gobierno de AMLO apunta ya como un nuevo gobierno fallido; seis años sin crecimiento ni mejoría para los mexicanos que observan que el Peje llegó a la presidencia sólo para exhibir que no sabe que tiene que hacer desde la primera posición político administrativa del país, en beneficio de los mexicanos.

Llegó para ensayar sus peores ocurrencias, para servir al presidente gringo y para dejar a México en el hoyo de la economía y la violencia sin freno.

WALTON PLANTEA EN IGUALA SUS PROPUESTAS PARA MEJORAR A GUERRERO. —

Morena es el partido que aparentemente, tienen posibilidades de ganar la gubernatura de Guerrero, para desplazar al PRI por primera vez, por lo cual abundan quienes buscan ser postulados por el grupo de AMLO, pero hay varios que por su actuación y antecedentes no merecen llegar a esa posición, como sería el caso de Pablo Amílcar Sandoval o la alcaldesa Adela Román Ocampo y otros más que tienen una imagen negativa.

Como externos, hay dos que podrían hacerla mejor, como Luis Walton, empresario que puede darle una nueva dimensión a cargo, en el remoto caso de que le ganara al PRI.

También está el también ex alcalde porteño, y ex procurador, Alberto López Rosas, un político de partido, pero con una individualidad e independencia más notorias, aunque un buen militante de izquierda, que es de lo mejor que puede postular el Peje, en el caso de que busque quedarse con Guerrero.

[email protected]

[email protected]