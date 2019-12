Buscará Walton ser candidato de Morena a la gubernatura

El ex alcalde de Acapulco, reconoció que aunque las encuestas realizadas no le favorecen por el momento, está sabido que aún le falta mucho por recorrer; buscará trabajar con la estructura de Lázaro Mazón y Roberto Salazar y todos quienes deseen apotarlo, para lograr ser candidato externo de Morena

Iguala, Gro., Diciembre 9.- "Estamos recorriendo la entidad buscando un posicionamiento de cara al relevo del ejecutivo guerrerense, afirmó Luis Walton durante una gira de trabajo por Iguala, Tepecuacuilco, Chilpancingo y Acapulco.

Ahí, en compañía del ex alcalde de Iguala el Dr. Lázaro Mazón Alonso y los empresarios Javier Brito Salgado y Roberto Salazar, Walton Aburto dijo que su principal motivación para buscar competir electoralmente tiene base en querer a Guerrero “soy un aspirante con el mismo derecho que cualquier guerrerense. Aspiro y no descarto competir por la candidatura”, sostuvo ante reporteros y subrayó que espera que la competencia “sea pareja”.

Luis Walton fue enfático al referir que el enemigo a vencer en las próximas elecciones son las circunstancias adversas que vivimos en Guerrero, los otros aspirantes son adversarios, no son enemigos. Walton Aburto adelantó que el método de selección de candidatos aún no se ha definido, “lo único que tengo claro es que quiero competir por Morena y apoyo a Morena” dijo.

Durante las reuniones de trabajo, Walton expuso que el eje de sus propuestas giran en torno a la seguridad ya que “es el principal impulsor para atraer la inversión privada y pública”.

Reconoció que hay avances, sin embargo, la tendencia se debe mantener e incluso acelerar. “Si no seguimos mejorando en las estrategias de seguridad, no vamos a salir adelante” y dijo que a lo largo de su carrera política, el énfasis ha recaído en la educación, sin embargo, la seguridad cobra protagonismo y ahí habrá de poner especial atención.

“Encabezo un proyecto con rostro humano, cercano y de propuestas”.

Iguala es una ciudad importante y no por la cantidad de votos sino por lo relevante que resulta la ciudad para el estado y en general para el país, concluyó Luis Walton Aburto.

Explicó que aunque las encuestas hechas por sus adversarios de Morena en este momento no le favorecen, ni la que él mandó hacer, está sabido que aún falta mucho que recorrer, incluso, en Iguala y la región estará trabajando con la estructura de Lázaro Mazón Alonso y Roberto Salazar, quienes le han ofrecido su respaldo.

Aseguró que a pesar de tener una relación de amistad con el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con quien recorrió el país y convivió por más de 14 años, no se siente “palomeado” porque además López Obrador, no vota en Guerrero.

Señaló que él estará buscando la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero, como externo y se estará disciplinando como lo decida Morena.

-Hay posturas cerradas de la estructura de Morena de no permitir la llegada de los externos. ¿Si no fuera aceptado por Morena, iría con otros partidos de izquierda?

-No definitivamente no, hay ahí para candidatos externos y te quiero decir que yo voy a participar y estoy encaminado a participar en Morena y voy a hacer lo humanamente posible por mi trabajo como a mí me gustaría, con todas las izquierdas unidas, pues eso sería lo mejor para Morena.

-¿En el supuesto de que no fuera por Morena participaría por otro partido o esperaría ser militante de Morena y en un próximo proceso participar? Se le insistió.

-No, mira para estar en el próximo proceso uno tiene que ver los tiempos, yo solo le diría que yo soy mucho mayor que usted, entonces vamos a hacer lo que humanamente sea posible para trabajar y lograr esta candidatura de Morena al gobierno de Guerrero.

-¿Qué es Morena con Andrés Manuel López Obrador y qué es como partido político?-

-Ya López Obrador, es presidente de la República y Morena es un partido que va a entrar en competencia con otros partidos, ya no va a competir López Obrador, es punto y aparte.-

Al reiterarle la pregunta sobre si no le quita el sueño la encuestas de Morena, en donde no aparece como puntero, Walton Aburto, dijo: el hecho de que no haya ganado las encuestas no me quita el sueño, el camino está largo y cada quien hará sus propuestas y la ciudadanía decidirá a quién apoyar, no hay nada para nadie.