PISA evaluación no punible, pero...

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, tras darse a conocer que México permanece en los últimos lugares de los países miembros de la OCDE debido a los pobres resultados en el Programa Internacional para la Evaluación de los Alumnos 2018 (PISA), señaló que estos “son un punto de partida, el piso desde donde debe emprender el esfuerzo para mejorar la calidad de la educación, sin caer en el error de enfocarse en ciertas prácticas sólo para salir bien del examen”: “queremos una educación integral y PISA evalúa nada más lectura, ciencias y matemáticas, y no el resto de los contenidos curriculares”. Claro, tampoco puede asegurar que, examinando los demás contenidos, los resultados serían mejores.

La prueba para conocer el desempeño de los estudiantes de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no es una acción inesperada ni casual. Autoridades y personal de escuelas secundarias tienen información oportuna. Igual ocurre con el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) y la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), certamen éste para alumnos de Sexto Grado de Primarias. PISA ya va para dos décadas aplicándose y nuestro país, lamentablemente, se apropió de los últimos lugares. En esta ocasión, los alumnos mexicanos de Secundaria, en comprensión lectora 45 por ciento se ubicó en el nivel más bajo de habilidades: sólo pueden entender el significado literal de oraciones o pasajes cortos; y el 55 por ciento, apenas demostró el mínimo de competencias para identificar la idea principal de un texto moderado y hacer inferencias. En matemáticas y ciencias la situación no es mejor.

Esteban Moctezuma lleva un año al frente de la SEP y por supuesto sería incorrecto cargarle culpas de lo sucedido en tres sexenios. Sin embargo, contando con la fortaleza de conocer cómo funciona el sistema educativo nacional, tiene que demostrar compromiso, responsabilidad y decisión en el encargo para que la educacional nacional salga del estancamiento. Aunque tengo ciertas dudas, quizás puede lograrlo con base en los razonamientos que él mismo ha expresado: 1) el informe sobre los resultados de la evaluación internacional aporta insumos importantes para tomar decisiones; 2) la prueba PISA es estandarizada y México es un país diverso; 3) el país continuará participando (en PISA), pero debe hacerse una reflexión sobre las evaluaciones internacionales para robustecer el sistema de valoración.

Complementó los planteamientos anteriores delineando tres propuestas iniciales para mejorar el aprendizaje de los alumnos: la SEP buscará fortalecer la capacitación de los docentes y la formación en las escuelas normales; aplicar métodos de enseñanza lúdicos en particular en matemáticas y ciencias; y tres, promover un aprendizaje colaborativo y buscar que la lectura sea una actividad más atractiva. Asimismo, compelido tal vez por el nivel de la educación de México, que una vez más evidenció PISA, señaló: “entre los factores que inciden para que se mantengan bajos resultados está la corrupción; porque hemos vivido lo que se llama huachicol educativo”. De ello, no acusó al magisterio o al SNTE como solía hacerse; sólo argumentó la necesidad de transparentar plazas y presupuesto para que el sector educativo marche de manera ordenada.

Las dudas me saltan por la diferencia que, entiendo, existe entre eficiencia y eficacia. Capacitar, cuidar la formación de los docentes, transparentar el presupuesto y la ubicación de plazas es, debe ser, tarea ineludible; pero, en este aspecto, el logro de objetivos tiene que ver con la eficiencia. En cambio, obtener el efecto deseado implica ir más lejos. Ronda en torno a la eficacia; es decir, mejorar realmente los resultados. Desde luego, no obedeciendo a la presión que signifique la prueba PISA sino ante la legítima aspiración, como plantea Moctezuma Barragán, de alcanzar una educación integral en nuestro país. ¿Es posible? Sin duda. Por supuesto el asunto requiere voluntad, capacidad de convocatoria, paciencia y persistencia sin humor represivo para abandonar el confort burocrático e involucrar a maestros de grupo, directivos de escuela, al personal de apoyo técnico y de supervisión; al conjunto de autoridades intermedias y a los padres de familia. Todos, volcados en la causa educativa, con visión y objetivos claros, podríamos superar factores y pretextos y lograr la hazaña que el país necesita.

En este sentido, puede haber declaraciones y propósitos excelentes, podría la SEP resolver todas las demandas del SNTE, la CNTE, de maestros por México y demás; pero, si en la práctica no hay correspondencia ni compromiso con la educación pública de parte de los trabajadores de la educación de las distintas expresiones sindicales, o éstas trabajan en función de sus proyectos educativos de grupo, que es peor porque no es legal, porque el proyecto educativo nacional está sustentado en la Constitución, no habrá marcha ordenada y menos educación integral. El actual secretario de Educación pasaría a la historia como cualquier otro de los gobiernos del PRI y del PAN; y la Nueva Escuela Mexicana, de la Cuarta Transformación, sería un referente sin contenido. En mi carácter de ciudadano y profesor en retiro, hago votos porque las carencias y resistencias motivadas por intereses gremiales, no impidan el éxito.

Iguala, Gro., diciembre 9 del 2019.