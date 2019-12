Gal Gadot vuelve con su traje de 'Wonder Woman'

Ciudad de México, Diciembre 9.- Ambientada en la década de los años 80, la actriz iraelí Gal Gadot retoma su traje de “Mujer Maravilla”, quien presumirá nuevos poderes como balancearse en un rayo con ayuda de su lazo en la cinta Wonder Woman 1984.

Con el tema Blue Monday de New Order de fondo, el tráiler oficial de la cinta, que llegará a la pantalla grande el 5 de junio de 2020, fue presentado durante la Comic Experience Con (CCXP) de Brasil 2019 con la presencia de la protagonista del filme.

El adelanto marca el inicio de una nueva era para la “Mujer Maravilla”, el regreso del personaje de “Steve” interpretado por Chris Pine, que marcó la primera entrega con la historia de amor de ambos. Asimismo, presenta a “Barbara Minerva” mujer rubia sin ningún disfraz, que posteriormente se convertirá en la villana “Cheetah”, interpretada por Kristen Wiig.

En el reparto de Wonder Woman 1984, dirigida nuevamente por Patty Jemkins, también participan Connie Nielsen como “Hippolyta” y Robin Wright como “Antiope” (a través de flashbacks). Junto con el tráiler, la casa productora de la cinta dio a conocer nuevos pósters “Wonder Woman”, “Cheetah”, “Maxwell Lord” y “Steve Trevor”.

Durante el panel en la Comic Con de Brasil, Gadot confesó que después de ver el resultado final de la cinta la emocionó tanto que lloró. “Para un actor verse actuar siempre es bastante raro, porque eres muy crítico contigo mismo”.

"He filmado toda la película, y he leído el guion un millón de veces, la he rodado durante ocho meses y al ver de repente todas las piezas del rompecabezas unirse y formar algo tan grande… llamé a Patty llorando. Mi reacción fue incluso mayor que cuando vi la primera”, señaló.