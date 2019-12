Epistolario

No hay quien los pare







ROBERTO, perdona la expresión: a los cárteles le vale madre TRUMP con su amenaza de considerarlos grupos terroristas para perseguirlos, y también el dicho de LÓPEZ OBRADOR de “fuchi, guácala” y que se va a quejar con sus mamacitas. En franco reto y desafío al Estado, el crimen organizado ha estado ejecutando a mandos policíacos en diversas partes del país, y sembrando pánico en la población civil, como lo ocurrido el fin de semana pasado en Villa Unión, Coahuila, en donde hasta el momento suman ya 25 muertos como saldo del ataque a balazos a la policía y al edificio de la presidencia municipal, perpetrado por 130 sicarios que llegaron al pueblo a bordo de 25 camionetas.



En Cuernavaca, la noche del jueves, el encargado de la seguridad pública de la ciudad, JUAN DAVID JUÁREZ JUÁREZ, fue asesinado a balazos cuando llegaba a su casa, en la populosa unidad habitacional Teopanzolco. MIENTRAS, en Ciudad Juárez, un comandante de la policía municipal de esa población fue ejecutado a tiros a bordo de su patrulla.



EN TANTO, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieron en el municipio de Coalcomán, Michoacán, en donde dispararon a dos casas e incendiaron un autobús de pasajeros. Una de las casas baleadas es propiedad del ex presidente municipal de Coalcomán, MISAEL GONZÁLEZ. ¿El motivo?, por supuesto sembrar el terror en el pueblo.



Este año ha sido aciago para los mandos policíacos. DE LO MÁS RECIENTE porque si me pusiera a detallar no termino en toda la noche, el 15 de octubre en Aguilillas, Michoacán, fueron masacrados 13 policías que viajaban en un convoy; aparte, han sido ejecutados 9 jefes en solo este año.



En Oaxaca, cinco policías estatales muertos y uno lesionado fue el saldo de una emboscada en San Vicente Coatlán, distrito de Ejutla, el pasado 9 de noviembre.



Para no hacer largo el recuento, solamente en primer bimestre de 2019, asesinaron a un policía cada día. La lista de policías asesinados incluye directores y otros mandos, así como policías estatales y municipales, de acuerdo con la organización Causa en Común. Entre esos mandos figura JOSE DEL CARMEN RODRÍGUEZ MADRAZO, quien era comandante de la policía en Solidaridad, Quintana Roo.



Guanajuato es la entidad con mayor riesgo para los elementos de seguridad, tendencia que ya venía de 2018 cuando fueron asesinados 65 elementos y se ha mantenido en 2019 con el homicidio de 11 agentes.



¿Tú crees que los sicarios y capos están muertos de miedo con la amenaza de TRUMP o las palabras de LÓPEZ OBRADOR? Naaaa. Con los periódicos que han publicado las notas han hecho abanicos para soplarse el arco del triunfo.

DE OTRAS COSAS, me irrita advertirte “te lo dije”. Hace semana y media te adelanté que MARGARITA RIOS FARJAT sería ministra de la Corte, y ayer el Senado le tomó la protesta de rigor. MARGARITA tiene una maestría en Derecho Fiscal de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entre otros títulos, es doctora en Política Pública por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey (2016). Algo que poco se sabe de ella, es poeta autora de los poemarios “Si las horas llegaran para quedarse” (1995) y “Cómo usar los ojos” (2010); ganó el premio de poesía universitaria (1993) y de poesía joven de Nuevo León (1997); fue becaria del Centro de Escritores de Nuevo León y ha sido también articulista en los diarios El Norte y Reforma en temas económicos.

También algo que no se conoce de ella, es que, si no es amiga de doña BEATRÍZ GUTIÉRREZ MULLER, al menos comparten los mismos gustos literarios. MARGARITA le presentó un libro a la esposa del Presidente. Otra cosa que poco se sabe de ella, es que trabajó para ALFONSO ROMO, jefe de la oficina del ejecutivo. En su declaración patrimonial, RIOS FARJAT reveló que se había desempeñado como asesora jurídica independiente de 2012 a 2018; sin embargo, una periodista y columnista de El Universal encontró que también en ese tiempo fungió como abogada externa de la empresa Vector Casa de Bolsa, de la cual su dueño es ROMO.



Lo que sea, la nueva ministra de la Corte fue una excelente directora del SAT, ahora a ver con quien LÓPEZ OBRADOR llena ahora la vacante. Será desde luego una mujer y todo hace suponer que es tabasqueña. Ya te lo dije hace unos días.



HABLANDO DE COSAS POCO CONOCIDAS DE LOS personajes de la política, JAIME BONILLA, el gobernador –de Baja California- que quiere agandallarse tres años más para su gobierno, cuando fue elegido por un período de dos, tiene la doble nacionalidad mexicana y estadounidense.



JAIME BONILLA VALDEZ, nació en San Diego, California (aunque sus publicistas dicen que en Tijuana),el 9 de junio de 1950. Ha sido Diputado Federal y Senador de la República. La memoria política recuerda que se lanzó como candidato republicano, para ser el director del Distrito de Agua de Otay, en Chula Vista, California, cargo que desempeñó de 2001 a 2012, luego de resultar reelecto en 2004 y 2008.



Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es maestro en Administración Pública por la National University de San Diego. Su interés por los medios de comunicación lo llevó a fundar la cadena televisiva del Primer Sistema de Noticias en Baja California. Tras ganar la elección para senador (arropado por MORENA) en julio 2018, pidió licencia para dejar su escaño tres meses después, para desempeñarse como "superdelegado" en Baja California.



NO CABE DUDA que CUAUHTÉMOC CÁRDENAS no quiere perder el tratamiento de jefe espiritual de la izquierda mexicana y se lanza contra AMLO, diciendo que el gobierno de éste no es de izquierda. En el largo cuestionario que le hicieron en España, figuran las siguientes preguntas y respuestas:

P. ¿México podría estar ante otro sexenio perdido?



R. Eso es lo que pensamos muchos. Espero que no.



P. ¿Es Morena la izquierda de México?



R. No lo veo. No conozco cuáles son las propuestas de Morena para elevar el crecimiento económico o para hacerlo sostenido y a largo plazo. Ni conozco sus propuestas respecto a la política exterior ni para reducir la desigualdad. No sé dónde esté Morena desde el punto de vista ideológico.



P. ¿Dónde estaría entonces la izquierda mexicana?



R. Hay muchas izquierdas. Es muy difícil decir quién está en la izquierda y quién no. No veo una izquierda organizada en este momento, ni a ningún político importante ubicado en lo que yo llamaría izquierda.



